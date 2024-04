El alcalde de El Ronquillo (Sevilla) apunta a una "compra de voluntades" en la moción de censura: "Está clarísimo"

EL RONQUILLO (SEVILLA), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad sevillana de El Ronquillo, Cipriano Huertas, afirma que detrás de la moción de censura registrada por el grupo municipal socialista la pasada semana "se esconde una compra de voluntades" vinculada al concejal no adscrito y ex del PP, Francisco Pavón, firmante del texto junto a los cuatro ediles del PSOE: "Está clarísimo".

Así lo expresa el actual regidor en declaraciones a Europa Press. Huertas reconoce que la formación socialista "propuso que dejara el puesto porque 'no le hacía bien a la izquierda', pero les dije que no". El todavía alcalde ronquillero lamenta que se haya presentado la moción "porque el PSOE se comprometió a que si no gobernaba con el PP me apoyarían en este mandato. Se trata de un tema meramente político".

Al respecto, Huertas asevera que "a nivel popular", la moción "ha sentado mal en el pueblo". "Desde el primer momento, han intentado que hubiera discordia en el Gobierno local y se han paralizado proyectos por el bloqueo de los socialistas, y quienes sufren al final por ello son nuestros vecinos".

Por último, el alcalde valora la gestión municipal, en este casi año de mandato, y se muestra convencido de que obtendría "más votos que el pasado 28 de mayo si se celebraran ahora elecciones". En este sentido, hace tan sólo unos días se presentaban los trabajos de ampliación y reforma del Ayuntamiento, a través del 'Programa de Casas Consistoriales de consumo energético casi nulo'. Los 750 metros cuadrados del Ayuntamiento están distribuidos en dos edificios de dos plantas, que se unen a través de un patio interior y una pasarela en la planta alta.

El grupo socialista, en su moción de censura para la destitución del alcalde, propone como candidata a la concejala Ana Cristina Arévalo. Al estar firmado el texto por cinco de los nueve ediles que conforman la Corporación, el PSOE, que obtuvo el mayor número de votos en los pasados comicios, recuperará la Alcaldía. En principio, el pleno está fijado el 24 de abril, a las 11,00 horas.

Desde el PSOE esgrimen que la moción responde a la necesidad de "garantizar la gobernabilidad" en la localidad, "donde la situación ha llegado a un extremo en la que el alcalde prácticamente se ha quedado solo, sin ningún apoyo". El equipo de gobierno está en minoría, "como se puedo comprobar con el rechazo al proyecto de presupuesto para el año 2024, dondo sólo obtuvo el apoyo de tres concejales".

El regidor, tras cesar de sus funciones al teniente de alcalde, Miguel Rodríguez (PP), a finales del pasado mes de diciembre, provocó una crisis de gobierno que afectó al acuerdo con el PP, que consistía en el reparto de la Alcaldía, dos años cada uno. Como consecuencia de ese acuerdo postelectoral, Con Andalucía, marca con la que Huertas, concurrió a las pasadas Municipales, decidió expulsarle de la formación.

"La situación precaria del Gobierno local, sin rumbo fijo, está afectando negativamente al desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo, siendo necesaria la sustitución del alcalde por un nuevo equipo de gobierno que desarrolle un proyecto y dote de estabilidad política al Consistorio", según se destaca en el texto de la moción.

La coalición de izquierdas logró el 28M tres concejales (dos más que en el anterior mandato) frente a cuatro del PSOE. El PP obtuvo dos ediles (uno más que en 2019).