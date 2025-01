El alcalde de Santiponce dice que el proyecto del ambulatorio "es lo más lento del mundo" pero no está "parado"

El servicio se presta desde hace unos 15 años en unos módulos prefabricados

SANTIPONCE (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Santiponce (Sevilla), Juan José Ortega (IU), quien gobierna junto al PP y la exalcaldesa socialista, ha manifestado en el último pleno celebrado por el Ayuntamiento de la localidad que el proyecto del nuevo consultorio médico, destinado a relevar a los módulos prefabricados instalados en 2010; "es lo más lento del mundo"; si bien ha defendido que el Consistorio está "peleando por todos los lados" para que salga adelante.

Así lo ha manifestado el primer edil en una reciente sesión plenaria, asegurando que en toda su vida no ha "tenido más reuniones" que en el caso del proyecto del nuevo consultorio médico, una reivindicación histórica de la localidad, habida cuenta de que el servicio médico se presta desde 2010 en unos módulos prefabricados, o sea desde unos 15 años atrás.

Fue así en 2010, cuando las consultas y profesionales del centro de salud de este municipio fueron trasladados a estos módulos prefabricados instalados en la calle 28 de Febrero, a causa de los desprendimientos y fisuras detectados en el antiguo edificio que acogía este servicio.

"INTENCIONES" DESDE 2010

En paralelo, la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Santiponce firmaban ese mismo año de 2010 un "protocolo de intenciones", para la construcción de un nuevo centro sanitario en unos terrenos que habría de aportar el propio Consistorio de la localidad, para que la Administración andaluza iniciase las obras.

No obstante, y en un contexto en el que la Administración autonómica estuvo varios años restringiendo duramente sus proyectos de nueva construcción a consecuencia de la crisis económica internacional de aquella etapa y su asfixia financiera, el proyecto del nuevo centro de salud de Santiponce no llegó entonces a ser materializado.

Ya en marzo de 2023, después de que las obras fuesen licitadas a finales de 2022 por casi 3,3 millones de euros financiados al cien por ciento con cargo a los fondos europeos de recuperación, el Ayuntamiento de Santiponce y la Consejería de Salud celebraban un acto en la localidad, informando de que las obras comenzarían en abril de ese año con un plazo máximo de ejecución de 20 meses.

Pero en septiembre de 2023, el alcalde informaba de que un año atrás, el Ayuntamiento había sido "informado de la paralización" de las obras del nuevo centro de salud, debido a la detección de la existencia de "un cable de media tensión que ocupaba el terreno en el que se procedería a la construcción".

INCIDENCIA SOBREVENIDA

Al punto, la Consejería de Salud explicaba que una vez iniciada la obra, "se detectó la necesidad de canalizar un cableado, para lo que hubo que licitar y adjudicar un contrato para acometer dicha canalización, contrato está adjudicado y a punto de formalizarse", según la Administración sanitaria.

Ahora, el alcalde ha manifestado que según la información de la que dispone fruto de un reciente encuentro entre las partes involucradas en el proyecto, la empresa constructora Sando va a acometer "la obra de las arquetas y las canalizaciones"; mientras la empresa de infraestructuras Elecnor será la encargada de "meter los cables", para que después el grupo energético Endesa "de el visto bueno".

"Es lo más lento del mundo. Me he peleado con la consejera, con la delegada (territorial de la Consejería de salud), con todo el que me tengo que pelear", ha manifestado en el pleno el alcalde de Santiponce, exponiendo que además ha "pedido ayuda a la Diputación" y "a todo el mundo", para intentar solventar las dificultades que afronta el proyecto.

"No nos hemos quedado parados. Lo estamos intentando por todos los medios, peleando por todos los lados", ha aseverado el primer edil de Santiponce.