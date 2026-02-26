Alcalde de Sevilla sobre acampada en Puerta Jerez: "No se puede montar una tienda de campaña donde quiera y dormir ahí"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, interviene en la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado de "ilegales" las acampadas en la ciudad a colación de la concentración que desde este lunes están llevando a cabo trabajadores municipales en la Puerta Jerez contra la propuesta del Ayuntamiento de externalizar la limpieza de los colegios de la ciudad.

"En Sevilla usted no puede montar una tienda de campaña donde usted quiera y dormir ahí, por ley", ha afirmado este jueves el alcalde preguntado por el tema en una comparecencia ante los medios en la presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local.

Asimismo, Sanz ha remarcado que "ha tomado una decisión" y ha señalado que la forma de negociar con los sindicatos sería "sentarse en una mesa". "El equipo de gobierno tiene como único objetivo mejorar la limpieza de los colegios públicos de Sevilla y reorganizar la limpieza del resto de edificios municipales", ha afirmado el alcalde.

El comité de empresa de la plantilla municipal mantiene desde este lunes una concentración en Puerta Jerez. En un primer momento, se instalaron tiendas de campaña en el lugar hasta que el Ayuntamiento notificó este martes a los organizadores un requerimiento para que las retiraran "al no tener permiso para su instalación".

Fuentes de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla confirmaron a Europa Press que la autorización "corresponde únicamente a la concentración" y que "el uso de tiendas de campaña es una utilización de dominio público que tendría que dar en su caso el Ayuntamiento al ser suelo municipal".

Ante esta situación, el presidente del comité de empresa y secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, confirmaba a Europa Press que iban a retirar "provisionalmente" las tiendas de campaña "aunque iban a continuar con las sillas y mesas en el espacio" hasta el 11 de marzo.

El sindicato denunciaba este martes "trabas" por parte del Consistorio, que este miércoles notificaba a los manifestantes la aplicación de una tasa por utilización privativa o aprovechamiento espacial.

Según el escrito publicado por el sindicato CSIF en sus redes sociales, la Gerencia de Urbanismo del Consistorio ha indicado que la ocupación del espacio "constituye un hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de dominio municipal, aún cuando se lleve a efecto sin la perceptiva autorización".

UGT ha asegurado que se trata de una "extorsión democrática", mientras que el PSOE se ha unido a las críticas y ha calificado la situación de "inaceptable".

Fuentes municipales han asegurado a esta agencia que "cualquier elemento que se coloque en la vía pública tiene que tener autorización y pagar la tasa correspondiente".

EXPULSADOS DEL PLENO DEL PARLAMENTO

La acampada en Puerta Jerez forma parte de un intenso calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos que incluye concentraciones frente al Teatro de la Maestranza durante los actos institucionales del 28F y del Pregón de la Semana Santa, el próximo 22 de marzo.

Durante el Pleno del Parlamento andaluz de este jueves, un grupo de manifestantes ha sido desalojado del hemiciclo tras desplegar pancartas y realizar cánticos durante una pregunta formulada a la consejera de desarrollo educativo sobre la externalización.

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reprendido a los diputados del Grupo Mixto-Adelante Andalucía por "aplaudir" a los trabajadores.

"Es una auténtica vergüenza. Cuando usted invita a alguien al Parlamento, que es la casa de todos los andaluces, hay que enseñarles cuáles son las normas de cortesía y respeto. Ustedes no lo cumplen", ha asegurado Aguirre a los diputados José Ignacio García y Begoña Iza.

CSIF ha asegurado en una publicación en redes sociales, que han "querido hacer visible el sufrimiento de la plantilla municipal".

"Sería necesario tener un arbitraje, una intermediación, puesto que a pesar de que el alcalde dice en los medios de que está en disposición de negociación y de que las organizaciones sindicales nos hemos levantado de la mesa, eso no es cierto", ha afirmado el sindicato.

Ante esta situación, la consejera María del Carmen Castillo ha asegurado que es el Consistorio "quien tiene las competencias" y ha defendido que "entiende que el Gobierno municipal persigue lo mejor para los centros educativos".