El alcalde de Sevilla afea al Gobierno por dejar fuera al Ayuntamiento de ayudas en vivienda: "Van 12 millones perdidos"

Archivo - Imagen de archivo de una promoción de vivienda de protección oficial en Sevilla - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afeado que el Ministerio de Vivienda haya dejado fuera al Ayuntamiento de otra de sus convocatorias de ayudas para el fomento del alquiler asequible y ha cifrado en 12 millones de euros los fondos que el Gobierno ha dejado de otorgar a la ciudad desde 2023 "gracias a un Whatsaap".

En una atención a medios tras la Junta de Gobierno Local, el primer edil ha defendido que este reparto de ayudas viene en consonancia del mensaje filtrado a los medios, en el que la jefa de gabinete de la Ministra Isabel Rodríguez indicaba la posibilidad de conceder esta ayuda nominativa de 4 millones de euros a la Diputación, en lugar de al Consistorio "gobernado por el PP".

Asimismo, Sanz ha cuestionado la posición del Grupo Municipal Socialista y su portavoz, Antonio Muñoz, al que ha criticado por su silencio ante esta adjudicación. "Quien primero debería haber salido hoy a cuestionar este reparto que de nuevo hace el Ministerio de Vivienda sería quien quiere ser de nuevo alcalde de la Ciudad", ha añadido.

En este sentido, este jueves el Boletín Oficial del Estado ha publicado las entidades beneficiarias de estas ayudas, entre las que el alcalde ha destacado a la Comunidad de Madrid, la Diputación de Sevilla, el Ayuntamiento de Eibar, Casa 47 --la empresa pública del Ministerio--, Área Metropolitana de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. "Qué de viviendas construye la Universidad de Barcelona", ha concluido.

Igualmente, ha indicado que este reparto ha puesto de manifiesto que "tenemos al gobierno más antisevillano de la historia", y que "de nuevo" el ejecutivo central "castiga sistemáticamente" en otros temas como las infraestructuras.

En contexto, esta iniciativa del Gobierno de España se enmarca en una serie de subvenciones directas por un importe máximo global de 40,41 millones de euros que el Ministerio destina a financiar actuaciones de realojo, promoción de viviendas de alquiler asequible o social y edificación de viviendas protegidas, entre otros proyectos.

Dentro de las actuaciones para incrementar el parque público de alquiler asequible o social, Vivienda ha asignado una cantidad máxima de 5.399.120 euros al Área Metropolitana de Barcelona y de 4 millones de euros a la Diputación de Sevilla.