El alcalde de Sevilla anuncia que antes de junio de 2027 se pondrán en marcha 400 viviendas del Plan Centro Vivo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, interviene en el Foro Gaesco. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante las jornadas de Gaesco se ha comprometido a poner en marcha, antes de finalizar el primer semestre de 2027, los cinco primeros proyectos del Plan Centro Vivo, que sumarán cerca de 400 viviendas protegidas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el primer edil ha anunciado los cinco primeros proyectos del ambicioso plan de recuperación residencial del centro de Sevilla, que incluirán 850 plazas de aparcamiento, 4.700 metros cuadrados de espacios comerciales y más de 2.100 metros cuadrados de dotaciones para la ciudad con el objetivo de recuperar población, revitalizar los barrios históricos y devolver la vivienda al corazón de la ciudad.

De estas cinco actuaciones, tres serán promovidas directamente por Emvisesa, con un total de 82 viviendas, correspondiéndose a 31 en la zona de Nuestro Padre Jesús (Triana), 13 en la calle Francisco Meneses de la Macarena y 38 en calle Vascongadas (Centro Histórico).

Por su parte, las otras dos actuaciones se desarrollarán mediante colaboración público-privada, con un total de 317 viviendas en la calle Campamento de San Bernardo, donde se ubicarán 225 viviendas y en San Laureano, donde se levantarán 92.

Estas cinco actuaciones llevarán igualmente aparejada la construcción de 850 plazas de aparcamiento, que contribuirán a mejorar la movilidad y atender las necesidades de estacionamiento de los barrios, 4.700 metros cuadrados destinados a actividades comerciales, para impulsar la actividad económica y revitalizar el comercio de proximidad y más de 2.100 metros cuadrados de dotaciones para la ciudad, que permitirán incrementar los espacios y servicios a disposición de los ciudadanos.

En conjunto, 399 viviendas, 850 plazas de aparcamiento, 4.700 metros cuadrados comerciales y más de 2.100 metros cuadrados de dotaciones, distribuidos en cinco actuaciones que representan el primer gran impulso de Sevilla Centro Vivo.

En este sentido, Sanz ha sostenido que Sevilla Centro Vivo "pasa de los anuncios a los hechos". "No se trata únicamente de construir viviendas, sino de recuperar vecinos, generar actividad económica, mejorar los servicios y devolver la vida a los barrios históricos de Sevilla", ha concluido el alcalde.