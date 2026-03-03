El alcalde de Sevilla anuncia una inversión de cerca de 7 millones de euros para renovar vehículos de Bomberos

El alcalde de Sevilla, en el acto celebrado en Artillería por el Día del Patrón del Cuerpo de Bomberos - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este martes el acto de celebración del día del patrón de los bomberos de Sevilla, que se ha celebrado en la Real Fábrica de Artillería, y ha anunciado al respecto una inversión de cerca de 7 millones de euros en la renovación de la flota de vehículos de los bomberos. "En este mandato se está renovando los vehículos de los bomberos, progresivamente, se ha invertido 1,58 millones y en 2026 se hará una inversión de 3,42 millones; además, está en estudio otra inversión de dos millones".

El regidor ha recordado que la semana pasada se presentó la nueva flota de coches de la Policía Local --"todos los coches se han cambiado de una sola vez porque se trata de un renting; en el caso de los bomberos son en propiedad, pero estamos invirtiendo cerca de siete millones en la renovación tan necesaria de los vehículos", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Sanz ha detallado que en este mandato se está renovando los camiones y el resto vehículos de los bomberos progresivamente: En el año 2025 se invirtieron 1.290.828 euros en una bomba rural pesada, un vehículo de mando, un furgón equipo acuático y el camión autobomba nodriza, mientras que este año se destinarán 3.428.550 euros a una ambulancia, una bomba urbana ligera, otra bomba urbana ligera, pero de dimensiones reducidas, un furgón de salvamento, una ambulancia y un furgón taller, entre otros vehículos.

"Como anunciamos el año pasado --ha recordado el alcalde--, hemos ampliado la plantilla en más de un centenar de plazas. De ese total, 45 se incorporaron hace unos meses y 67 se van a incorporar en este 2026, además habrá un promoción interna de 30 plazas". Sanz ha remarcado que este año se convocaran 28 nuevas plazas de bombero.

El alcalde ha destacado la labor de los bomberos durante este año, "en momentos especialmente críticos", como el apagón o los temporales, "donde han llegado a resolver hasta 130 incidencias en solo 24 horas" ha puntualizado.

RENOVACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS

Por otro lado, Sanz ha recordado que los proyectos de renovación de los parques están en marcha y suman cerca de 15 millones de euros que se invertirán en las mejoras de los cuatro parques que tiene actualmente la ciudad. Concretamente, 1,8 millones destinados al Parque Central y Parque Sur, siete millones para la reforma integral del Parque de Carretera Amarilla y otros cinco millones para la del Parque de Pino Montano.

Además, justo hace un año que se firmó el convenio de colaboración para crear la Asociación de Bomberos Veteranos que cumple su primer aniversario. "Felicidades también a ellos, sois un motivo de orgullo más para esta ciudad. La asociación es muy útil, acabamos de ver cómo ayudáis a quienes más lo necesitan, colocando esos detectores de humos en casa de personas mayores de Los Pajaritos. Sevilla no podía permitirse perder la sabiduría que solo se consigue con los años de experiencia" ha concluido el alcalde.