El alcalde de Sevilla anuncia que propondrá a Irene Guerrero para recibir la medalla de la ciudad

Sanz llevará a Pleno que el centro deportivo de Pino Montano lleve el nombre de la deportista



SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este martes que la Corporación municipal propondrá en un pleno que la deportista sevillana Irene Guerrero, que se ha proclamado recientemente campeona del mundo con la Selección Española femenina de fútbol, tenga la medalla de la ciudad y que el centro deportivo de Pino Montano "donde dio sus primeras patadas al balón" lleve su nombre. Idéntico reconocimiento se le tributó este lunes a su compañera en el combinado nacional Olga Carmona y con el Consistorio también como escenario de ese acto de homenaje público.

"Es un honor y un privilegio estar aquí tras haber logrado un sueño que para mí parecía inalcanzable, ser campeona del mundo. Siento una satisfacción inmensa y no me imagino celebrándolo de otra manera que no sea con todos vosotros aquí presentes", ha señalado la jugadora del Atlético de Madrid, que también jugó en las filas del Real Betis Féminas, durante su intervención.

Guerrero ha afirmado que no "estoy aquí solo como una futbolista que ha ganado un título, estoy como ejemplo de que con determinación y trabajo cualquier meta es posible. Si nuestra historia inspira a las próximas generaciones y a las más pequeñas, tanto niños como niñas, que quieran practicar deporte, a perseguir sus pasiones sin miedo, habremos logrado algo más grande que cualquier trofeo".

La deportista sevillana ha expresado públicamente un "profundo agradecimiento" a sus compañeras de equipo, "a las que me demostraron que cuando se juega con pasión y se lucha con corazón, no hay límite para todo lo que podemos lograr juntas". "Este título es de todas nosotras. Es de cada persona que no ha dejado de creer, que nos ha animado y que ha compartido este emocionante viaje a nuestro lado. Sigamos construyendo un futuro donde el deporte femenino siga rompiendo barreras y siga derribando estereotipos", ha añadido.

Por su parte, el regidor hispalense ha subrayado que Irene forma parte de la historia del fútbol español. "Eres una sevillana ilustre después de esa hazaña y no me cabe la menor duda de que vas a seguir llevando el nombre de Sevilla por todos los rincones del mundo. A partir de ahora eres un ejemplo para muchísimas niñas sevillanas y muchísimas mujeres", ha destaca el alcalde en su intervención.

Sanz ha repasado los comienzos de la deportista sevillana en el mundo del fútbol, cuando "era muy difícil para ti, cuando era un deporte solo de hombres. Desde entonces, estás rompiendo muchas barreras. Eres una campeona en lo personal. Ha sido durante toda tu trayectoria un ejemplo de superación, que seguramente habrás aprendido de tus padres, de Ana y Jesús, exjugadores de baloncesto".

ASUNTO RUBIALES

La jugadora sevillana se ha referido a la actitud del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el beso que le dio en la boca a Jenni Hermoso después de la final del campeonato del mundo. Preguntada al respecto por los medios al finalizar el acto, Guerrero ha reconocido que es un asunto "que te da rabia, porque creo que era un momento, unas semanas, para vivir y disfrutar del deporte, del fútbol, de todo lo que estamos consiguiendo, de la gente a la que se está agarriendo".

"Igual también creo que ahí, aunque sea algo importante ambos temas, en los medios de comunicación podríais ayudarnos un poco a esa visibilidad, a que se ponga el foco más que en lo segundo que ha pasado --ha manifestado Irene Guerrero-- en lo que se ha conseguido, que es que la Selección Española se proclame por primera vez en la historia campeona del mundo, que a nivel deportivo es lo más grande que se puede conseguir".