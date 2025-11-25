Alcalde de Sevilla apela a la "responsabilidad" para aprobar el plan de navidad de la Policía sin descartar "imponerlo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apelado este martes a la "responsabilidad", tanto de los grupos políticos como de los sindicatos, para sacar adelante este miércoles en Pleno el plan navidad de la Policía Local. Ha asegurado que el Consistorio "no tiene un problema de endeudamiento" y no ha descartado "imponer por decreto" el plan si no se llega a un acuerdo.

En declaraciones ante los medios, Sanz ha señalado que el plan cuenta con alrededor de 20 días, en comparación con los 40 del pasado año, tras "superarse el nivel de eventos". El alcalde ha indicado que se "ha recortado en días" para ajustarse al tope legal de máximos de horas extras y productividades que se le puede pagar a la policía local. "Ya no se puede pagar ni más horas extras ni más productividades hasta el año que viene", ha afirmado.

Por otra parte, el primer edil ha insistido en que el Consistorio "no tiene problemas de endeudamiento". "Tendríamos una capacidad de endeudamiento brutal, no nos deja el techo de gasto pero la tendríamos", ha subrayado tras cifrar en más de noventa millones de euros la deuda que fue amortizado hace cinco plenos por importe de 178 millones de euros.

En este sentido, ha apelado a los grupos políticos y sindicado y ha recordado que la negociación está abierta "hasta el último minuto". "Apelo a esa vocación de servicio público y a esa profesionalidad de la que siempre ha hecho gala la policía local de Sevilla", ha resaltado.

Los sindicatos mostraron su desacuerdo a los dos planes presentados por el Consistorio en dos reuniones conjuntas. CSIF ha asegurado que "emprenderá acciones judiciales" contra el Ayuntamiento "si obligase por decreto" a efectuar servicios en horas extraordinarias durante el plan de navidad.

En paralelo, Sanz ha asegurado que se está trabajando para "seguir incrementando la plantilla" y ha cifrado en 370 los nuevos agentes con los que contará el Consistorio hasta 2027. Pese a ello, ha remarcado que "todavía faltarán otros 300". "Desgraciadamente no se pueden sacar de golpe 600 plazas de policías locales. Hay que ir poco a poco, pero esa es la solución", ha afirmado.

Para terminar, el alcalde ha defendido que el nivel "brutal" de eventos responde a "la forma de ser de los sevillanos". "Vivimos en la calle y eso evidentemente no nos lo va a tocar nadie", ha concluido.

SANZ DEFIENDE AL SECTOR TURÍSTICO TRAS LAS ENMIENDAS DE VOX

En otros asuntos, Sanz ha asegurado que le resulta "chocante" la propuesta de Vox de eliminar "todos los programas de promoción turística, como viajes, reuniones y propaganda" dentro de sus enmiendas presentadas este lunes para los presupuestos municipales de 2026.

El alcalde ha defendido al sector turístico al que ha calificado como "la principal industria de la ciudad" y que por ello "hay que cuidarla y mimarla". Asimismo, ha asegurado que esto "no quiere decir que nos resignemos a buscar otras posibles alternativas".

Las enmiendas presentadas por Vox también recogen un aumento de las inversiones en los parques empresariales y en ayudas a la maternidad, así como la eliminación de partidas destinadas a la igualdad de género, cooperación al desarrollo, sindicatos o la lucha contra el cambio climático. La portavoz del grupo, Cristina Peláez, ha apelado a "la sensibilidad del gobierno" para llegar a un acuerdo.

Sanz ha afirmado que "aún no ha visto" todas las enmiendas del grupo. En declaraciones anteriores, el alcalde enmarcada un posible Pleno para aprobar los presupuestos "antes o durante la semana de Navidad".

PP y Vox alcanzaron un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2025. Dicho pacto recogía un estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte y la reactivación del proyecto de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva de impuestos como el IBI y la construcción de 500 viviendas nuevas, entre oferta privada y protegida, en el Distrito Portuario.