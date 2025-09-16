El alcalde de Sevilla asegura que la moratoria de pisos turísticos es inviable "por culpa del PSOE"

Archivo - Candados de apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha asegurado que la moratoria de pisos turísticos que reclama la oposición es inviable "por culpa del PSOE". Para ello ha esgrimido que "cuando el anterior equipo del gobierno modificó el artículo del PGOU, que podía haber decretado esa moratoria, no lo hizo, y no se puede modificar el mismo artículo".

Así lo ha afirmado cuestionado por los medios tras el acto de apertura al público de la Cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar. Sanz ha recordado que "fuimos la primera capital andaluza que limitó las licencias de vivienda de uso turístico (VUT) en algunas zonas de la ciudad, fundamentalmente el casco histórico y Triana".

En este sentido, ha añadido el regidor sevillano, "el 80% de todas esas viviendas de uso turístico, que ahora nos alarman tanto, no son de estos dos años".

Sin ir más lejos, este martes, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha afirmado que el hecho de que Sevilla aparezca "a la cabeza del Estado" con 2.289 pisos turísticos ilegales --seguún datos del Ministerio-- es una "vergüenza política" que evidencia la "dejadez" del Gobierno local y autonómico ante este problema.

"No basta" con denunciar las cifras: "hacen falta inspecciones reales, coordinación entre administraciones y una moratoria en la concesión de licencias hasta que se ponga en marcha un plan de choque que proteja a los sevillanos", ha subrayado el edil.