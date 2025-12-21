El alcalde de Sevilla asiste a la Carrera de Navidad de Sevilla que reúne a más de 1.800 sevillanos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presente en la I Carrera de Navidad de Sevilla en el Parque María Luisa. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido a la I Carrera de Navidad de Sevilla que se ha celebrado en el Parque de María Luisa. Impulsada por la Administración local, a través del IMD, con salida y llegada en la Plaza de América; ha contado con un recorrido de 3,5 kilómetros que ha discurrido por el Parque de María Luisa y con la asistencia de más de 1.800 participantes que han podido completar corriendo o caminando el recorrido de esta prueba.

Tal y como ha indicado el Consistorio hispalense en una nota, esta cita ha tenido un "marcado carácter solidario y benéfico" a favor de Apascide, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera, una nueva actividad "que viene a potenciar la agenda de la Navidad en Sevilla y a integrar en ésta el deporte".

En contexto, la I Carrera de la Navidad de Sevilla ha sido una cita que va más allá del deporte, que integra actividad física y solidaridad, y que además "ha permitido pasar una gran mañana en el Parque de María Luisa gracias a las actividades de animación preparadas a la llegada".

Tras la marcha de los participantes y tal y como ha informado el Ayuntamiento, en la llegada se ha contado con avituallamiento líquido y sólido, así como degustaciones; además, la Plaza de América ha contado con un escenario con animación, sorteos, música navideña y villancicos, entre otras actividades.

Además, ha formado parte del evento un rincón solidario para poder entregar juguetes para niños desfavorecidos, así como un Cartero Real "en el que los más pequeños de la casa han podido dejar sus cartas para los Reyes Magos".