El alcalde de Sevilla asiste a la retirada de las líneas de alta tensión que discurrían en Sevilla Este

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al director de Endesa, Rafael Sánchez Durán, en los trabajos de desmantelamiento de la última torre de alta tensión entre Torreblanca y el Parque Infanta Elena. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha asistido, junto al director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, a los trabajos de desmantelamiento de la última torre de alta tensión de las 21 situadas entre Torreblanca y el Parque Infanta Elena, en Sevilla Este.

Sobre esta actuación, Sanz ha destacado en declaraciones difundidas por el Consistorio que "gracias a estos trabajos que está llevando a cabo en Endesa, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, se pone fin a una reclamación histórica de los vecinos de Sevilla Este, que llevaban muchos años reclamando el soterramiento de estos cables de alta tensión que pasaban junto a viviendas y el Centro Deportivo Andalucía Este, cercano al Parque Infanta Elena".

Asimismo, el primer edil ha enmarcado que "con esta retirada, a su vez se podrá llevar a cabo la instalación de un corredor verde en el espacio donde hasta ahora estaban ubicadas las torres eléctricas". De esta manera, "Sevilla Este y sus vecinos ganan un nuevo espacio de ocio que permitirá también mejorar su calidad de vida", ha resaltado Sanz.

Dado que estas dos líneas de alta tensión se situaban en entorno urbano "ha sido fundamental la coordinación de los servicios municipales tales como tráfico, parques y jardines y el IMD, al pasar por zonas deportivas". Por todo ello, el alcalde de Sevilla ha querido "agradecer a los servicios municipales su gran trabajo y coordinación para que estas tareas se realicen con todas las medidas de seguridad necesarias".

Estas obras han supuesto una inversión de 500.000 euros y se han venido ejecutando desde este verano cuando se ha llevado a cabo la retirada del cableado de alta tensión de 132 kilovoltios de la línea Alcores-Santa Elvira. En total se retiraron 5.500 metros de cableado que discurría por las 21 torres repartidas por Sevilla Este. Estas 14 toneladas de cableado, al igual que se realizará con las 21 torres de alta tensión están ya siendo tratados por un gestor de residuos autorizado, con el objetivo de su recuperación y posterior tratamiento, generando residuo cero, ha afirmado el Gobierno municipal.