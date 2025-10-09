Alcalde de Sevilla celebra conexión Sevilla-Huelva-Faro como "impulso turístico e industrial" entre Andalucía y Algarve

Archivo - Pasajeros de la Estación de tren de Santa Justa. Imagen de archivo.- María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado positivamente la conexión de alta velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro como un "proyecto estratégico que unirá dos importantes regiones turísticas e industriales", al tiempo que ha señalado que "al final nos van a dar la razón cuando pedíamos la conexión Sevilla-Huelva-Faro que une a dos potencias turísticas como son Andalucía y Algarve".

Según ha informado el Consistorio en una nota, el edil ha destacado la importancia de esta infraestructura para conectar "dos zonas con un gran potencial económico", señalando que "más vale tarde que nunca".

Estas declaraciones se han producido después de que este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciara la adjudicación por 31,4 millones de euros de la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Huelva.

Así lo avanzó el ministro en su cuenta de 'X', en la que señalaba que se incluye en una inversión global que superará los 1.600 millones de euros que permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos.

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a través del Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), sacó el pasado 19 de marzo la licitación para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva.

De este modo, el proyecto se divide en cinco tramos: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla; y Niebla-Huelva. La línea de alta velocidad Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción con una longitud de 95,5 kilómetros que unirá las dos ciudades en 25 minutos con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El proyecto incluye más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de dos kilómetros.