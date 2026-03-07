Alcalde de Sevilla continúa su visita a Nueva York con reuniones para reforzar la proyección internacional de la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con la presidenta y CEO de turismo de Nueva York, Julie Coker - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

NUEVA YORK 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, está desarrollando en Nueva York esta semana una intensa agenda de reuniones de carácter empresarial, institucional y estratégico con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la ciudad y consolidar el mercado estadounidense como "socio prioritario para Sevilla".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el primer edil ha estado acompañado por el delegado de Hacienda, Juan Bueno y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

En el ámbito turístico, el alcalde Sanz ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta y CEO de Turismo de la ciudad de Nueva York, Julie Coker, en las oficinas centrales del organismo en el Rockefeller Center.

Durante la reunión, ambas ciudades han abordado nuevas líneas de colaboración y promoción conjunta, reforzando una relación estratégica que se traduce en resultados sólidos. Estados Unidos es actualmente "el principal mercado emisor internacional para Sevilla".

En 2025, la ciudad recibió 300.654 viajeros estadounidenses, lo que supone un crecimiento del +2,52%. Las pernoctaciones alcanzaron las 708.214 (+3,49%) y el gasto del mercado norteamericano ascendió a 26,84 millones de euros, representando el 23,2% del gasto internacional total en la ciudad. Además, 146.492 pasajeros estadounidenses utilizaron conexiones aéreas con Sevilla durante el pasado año, con crecimiento interanual.

"El turista estadounidense no solo nos visita; aporta valor económico, cultural y prescriptor internacional. Nueva York es uno de nuestros grandes aliados estratégicos y queremos seguir fortaleciendo esa conexión", ha señalado el alcalde Sanz.

Asimismo, el primer edil, ha destacado que Sevilla se ha consolidado como "destino urbano cultural de referencia internacional", con más de cuatro millones de viajeros y más de ocho millones de pernoctaciones anuales, combinando patrimonio monumental -Catedral, Real Alcázar y Archivo de Indias- con una programación cultural constante durante todo el año, la capitalidad mundial del flamenco a través de la Bienal y nuevos espacios creativos como Artillería.

"Nuestro modelo no es crecer por crecer. Apostamos por un turismo sostenible, equilibrado y de calidad, que genere empleo y oportunidades, pero que preserve nuestra esencia y mejore la vida de nuestros ciudadanos. Queremos que Sevilla sea una ciudad para visitar, pero sobre todo una ciudad para vivir", ha afirmado Sanz.

En paralelo, el alcalde ha subrayado el salto histórico en conectividad internacional experimentado en los dos últimos años, con 87 aeropuertos conectados, 22 mercados internacionales y 29 aerolíneas operando, reforzando especialmente la relación con el mercado norteamericano.

El Ayuntamiento ha destacado que Sevilla "ha evolucionado hacia un destino urbano premium", con 73 hoteles de cuatro estrellas, 14 de cinco estrellas y siete establecimientos Gran Lujo, además de la próxima llegada de grandes firmas internacionales como Four Seasons Hotels and Resorts, Marriott International, Thompson Hotels, Hilton y Kimpton Hotels & Restaurants.

En el plano institucional, José Luis Sanz ha mantenido un encuentro con altos mandatarios de Naciones Unidas en la Residencia del Embajador de España ante la ONU, Héctor J. Gómez Hernández, donde ha recordado la celebración en Sevilla de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que situó a la ciudad en el epicentro del debate global.

"La experiencia de la última cumbre de la ONU celebrada en Sevilla demostró que nuestra ciudad tiene capacidad organizativa, estabilidad institucional e infraestructuras para acoger encuentros internacionales del máximo nivel. Sevilla quiere seguir siendo sede, ciudad de diálogo y espacio de cooperación", ha manifestado el alcalde de Sevilla.

Durante su intervención ante representantes diplomáticos y organismos multilaterales, el alcalde defendió el papel creciente de las ciudades en la arquitectura del multilateralismo y subrayó que "Sevilla es una ciudad europea con alma universal, acostumbrada a tender puentes entre culturas".

La agenda del alcalde en Nueva York se ha completado con un encuentro en la Residencia del Embajador con los principales agentes de viajes de lujo y del sector premium de Estados Unidos, donde ha presentado el posicionamiento estratégico de Sevilla como destino cultural exclusivo.

"Nuestra autenticidad es nuestro mayor lujo. El viajero estadounidense encuentra en Sevilla cultura real, no escenografía. Somos historia, pero también presente y futuro. Estamos construyendo una ciudad abierta al mundo, atractiva para el visitante, pero también para la inversión y el desarrollo profesional", ha concluido José Luis Sanz.