El alcalde de Sevilla defiende la externalización de la limpieza en colegios y señala casi 3.000 empleos estabilizados

Archivo - El alcade de Sevilla, José Luis Sanz en el Pleno del Ayuntamiento en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a defender su propuesta de externalización del servicio de limpieza en los colegios, al mismo tiempo que ha asegurado que durante su mandato se han estabilizado cerca de 3.000 empleados municipales entre Ayuntamiento, Policía, Lipasam y Tussam.

En su respuesta a una pregunta realizada por el grupo Con Podemos-IU en el Pleno del Ayuntamiento de este jueves, el primer edil ha vuelto a reseñar que "no se pierde ningún trabajo" con la externalización y ha asegurado que "no va a retirar la propuesta".

"Mi responsabilidad es intentar resolver un problema y he tomado una decisión para resolver un problema", ha afirmado Sanz.

Por su parte, la concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha asegurado que la propuesta trae consigo "300 empleos menos" y que tiene un coste "superior" a mantener la oferta pública.

"¿Por qué ha decidido gastar 25 millones de euros en contratar una empresa privada cuando los sindicatos le han puesto encima de la mesa una propuesta de tal forma que por solo 9 millones de euros en la contratación de 80 personas de la bolsa de peones, se puede garantizar el servicio público?", ha señalado.

Ante esto, Sanz ha asegurado que ha pedido a los sindicatos "la relación de esas 300 personas a las que vamos a perjudicar", una propuesta que "no ha tenido respuesta", al mismo tiempo que ha defendido que "no ha roto ninguna negociación".

"El que afecte a la alteración de la normalidad al día a día de la ciudad tendrá que asumir sus responsabilidades de todo tipo", ha señalado.

En paralelo, Sanz ha reseñado que se han estabilizado 2.592 empleos públicos en dos años: 132 de Tussam, 1634 de Lipasam y 786 del Ayuntamiento. Una cifra a la que el primer edil ha añadido la creación de nuevas plazas de Policía Local hasta los 2.962 empleos. "Esto es apostar por el empleo público", ha afirmado.

La intervención en el Pleno coincide con la celebración este jueves de la manifestación convocada por los sindicatos del comité de empresa de los trabajadores municipales para mostrar su rechazo a la propuesta del Ayuntamiento.

La concentración es el inicio de un calendario de movilizaciones que incluye una huelga indefinida prevista para el mes de abril junto a varias concentraciones en el Parlamento andaluz, en actos como el 28-F y el Pregón de la Semana Santa, así como una acampada frente al Consistorio y encierros en varios puntos de la ciudad.