Alcalde de Sevilla defiende que ha pedido "mantener el empleo" tras la venta de Ayesa y PSOE habla de "papel indolente"

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha transmitido este jueves "su preocupación" tras la venta de Ayesa Digital aun consorcio vasco, del que forman parte el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank --a través de Indar--, y Teknei por 480 millones de euros.

El primer edil ha asegurado que el Ayuntamiento ha pedido que "se mantenga el empleo en la ciudad" en respuesta a una pregunta del portavoz del PSOE en el Consistorio, Antonio Muñoz, que ha señalado "el papel indolente" del alcalde al respecto.

Muñoz ha lamentado la noticia de la venta y ha advertido de que esta operación "no puede analizarse como un hecho aislado, sino como el reflejo de un problema estructural del modelo productivo de Sevilla".

Asimismo, ha denunciado "el silencio y la pasividad" del Gobierno municipal y de la Junta de Andalucía ante la venta. "Para estar sentado en el sillón del alcalde exige defender el interés general de la ciudad, y eso con independencia de que sean competencias del ayuntamiento o que no lo sean", ha afirmado.

"El alcalde ha tenido que ser preguntado para decir algo, admite no haber hecho nada ni creer que pueda hacerlo, habla del Cupo Vasco y demuestra desconocer la operación de Ayesa Digital, dejando sin respaldo a trabajadores y jóvenes sevillanos", ha comentado Muñoz.

Sanz ha asegurado que está manteniendo reuniones para "asegurar que cualquier reorganización societaria no se traduzca en una deslocalización de la empresa".

Sobre la situación de la industria en la ciudad, el alcalde ha subrayado que Sevilla "es una ciudad mucho más atractiva para la inversión y mucho más competitiva que hace dos años" y ha puesto de ejemplo la llegada de empresas como Atalaya Minin, Cox, Mueve o como Sechel.

"Hemos construido una autopista de facilidades para que todo el que quiera llevar a cabo un proyecto empresarial en la ciudad de Sevilla lo pueda hacer", ha afirmado Sanz.

En este sentido, Muñoz ha señalado "la deriva urbanística" del Ejecutivo municipal. "Está priorizando la recalificación de suelos destinados a servicios avanzados hacia usos terciarios y turísticos, en lugar de fortalecer un modelo productivo basado en la innovación, la industria y el empleo de calidad", ha asegurado.