El alcalde de Sevilla destaca que la gala 'Latin Grammy Celebra' sitúa a la ciudad en "el mapa cultural mundial"

El CEO de los Latin Grammy, Manuel Abud (1i), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), el alcalde de Sevilla, Jose Luis Sanz (2d), y el consejero de cultura y Andalucía exterior, Arturo Bernal (1d) en el photocall de la gala. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que eventos como los 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía', que se ha celebrado este miércoles en la capital hispalense, "sitúan a Sevilla en el mapa cultural del mundo y confirman su capacidad para atraer citas de primer nivel".

El alcalde ha asistido al evento celebrado en el Cartuja Center, que ha rendido homenaje a la música y a los músicos andaluces. Esta cita, organizada dentro de la programación cultural de la Academia Latina de la Grabación, ha congregado a artistas, instituciones y representantes del sector cultural.

Durante el acto, Sanz ha hecho hincapié en que esta cita también rememora la celebración de los premios Latin Grammys en 2023, la primera vez que el evento se celebró fuera de los Estados Unidos, señalando que "ojalá cuanto antes pudiéramos disfrutar de otra gala similar". En este contexto, ha subrayado que "la música es parte de nuestra identidad y, al mismo tiempo, una poderosa herramienta de promoción internacional".

Asimismo, el alcalde ha destacado el protagonismo de los músicos sevillanos en este reconocimiento, puesto que "se celebra no solo a la música, sino al talento de los artistas de esta tierra, que son embajadores de esta cultura en todo el mundo". "Sevilla seguirá apoyando el arte, la creatividad y los grandes encuentros que, como esta gala, proyectan lo mejor de esta tierra hacia el exterior", ha apostillado.