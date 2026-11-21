El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presidiendo la II Gala de la Educación de Sevilla, organizada por el Ayuntamiento. - AYUNT. DE SEVILLA

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido la II Gala de la Educación de Sevilla, organizada por el Ayuntamiento, un encuentro que reconoce el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los integrantes de la comunidad educativa de la ciudad. Además, ha valorado que la Administración local ha invertido 27,5 millones de euros para mejora de los colegios públicos de la ciudad.

Durante su intervención, Sanz ha puesto el acento en el esfuerzo inversor que está realizando el Gobierno municipal para mejorar las instalaciones educativas y garantizar que los colegios públicos se encuentren en las mejores condiciones, según ha recogido el Consistorio en una nota.

"En casi tres años y medio hemos invertido 27,5 millones de euros en nuestros colegios, distribuidos en 126 actuaciones de obra. De ellas, 75 ya están entregadas y 16 se encuentran en ejecución, lo que supone más de 15 millones de euros en actuaciones ya finalizadas o en marcha", ha señalado.

A esta inversión se suma el refuerzo del contrato de mantenimiento de los centros educativos, que ha pasado de 300.000 euros a 2,5 millones de euros, multiplicando por más de ocho los recursos destinados a su conservación y reparación.

Asimismo, el Ayuntamiento ha adjudicado un nuevo contrato de limpieza de los colegios públicos por más de 25,6 millones de euros para los próximos dos años, lo que representa una dotación de casi 13 millones de euros anuales.

"Nuestro compromiso no consiste únicamente en realizar nuevas obras, sino también en garantizar que los colegios de Sevilla estén bien mantenidos, limpios y en las mejores condiciones para nuestros niños y para toda la comunidad educativa", ha destacado el alcalde.

85 RECONOCIMIENTOS AL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA EDUCATIVA

La II Gala de la Educación ha entregado un total de 85 reconocimientos, 83 de ellos acompañados de una dotación económica que asciende a 38.500 euros. En la categoría de Premios de Educación Ciudad de Sevilla 2026 se ha reconocido a 75 alumnos de centros educativos de toda la ciudad, pertenecientes a 6.º de Primaria, 4.º de ESO, Bachillerato y 2.º de Formación Profesional Básica. Cada uno de los estudiantes premiados recibe una dotación económica de 300 euros, en reconocimiento tanto a sus resultados académicos como a sus cualidades personales.

"Hoy hemos reconocido a 75 estudiantes de centros de toda la ciudad. Chicos y chicas que han destacado por sus resultados y también por cómo son. Sois un ejemplo, en lo académico y en lo personal", ha afirmado el alcalde de Sevilla.

La gala también ha distinguido ocho Mejores Proyectos Educativos, impulsados por centros educativos, departamentos y profesorado, así como por las AMPAS, distribuidos en tres modalidades. Cada proyecto premiado recibe 2.000 euros.

El primer edil ha destacado que estas iniciativas "muestran una educación innovadora, transformadora, inspiradora y, sobre todo, humana", y ha agradecido el trabajo de los docentes y de las asociaciones de madres y padres por su implicación en la vida de los centros.

Otro de los momentos destacados de la gala ha sido el reconocimiento a dos directoras que se jubilan este año: María de los Reyes y Rosa María, por toda una vida dedicada a la educación en los colegios Maestro José Fuentes, en Sevilla Este, y Vara de Rey de Tablada, respectivamente.

"Habéis dejado una huella imborrable en vuestros dos colegios. Gracias por todo lo que habéis ofrecido. Y disfrutad de lo que viene, que os lo habéis ganado de sobra", ha manifestado el alcalde.

Sanz también ha querido agradecer expresamente la labor de los profesores y profesoras de Sevilla, subrayando que su trabajo va mucho más allá del horario escolar. "Enseñar no acaba cuando suena el timbre, se lleva a casa, se piensa y se preocupa a cualquier hora del día. Sevilla lo sabe y por eso hoy ha querido agradecéroslo".

Asimismo, ha dedicado unas palabras a las familias y a las AMPAS, poniendo en valor su colaboración altruista y su contribución a la organización de actividades y proyectos que enriquecen la vida de los centros. "Hoy aquí hay profesores, alumnos, directores y familias que demuestran que la educación y la enseñanza es un trabajo compartido", ha señalado.

La gala ha contado además con una actuación de doce bailarinas del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, que han interpretado la pieza Donde nace la luz.

Sanz ha cerrado su intervención agradeciendo a todos los integrantes de la comunidad educativa su esfuerzo y dedicación: "Después de esta gala, creo que todos sabemos dónde nace la luz: nace en las aulas, en los patios, en los claustros y en las AMPAS, en definitiva, en cada persona que ha subido hoy a este escenario".