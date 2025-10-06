Alcalde de Sevilla destaca el "papel clave" de arquitectos en el desarrollo urbanístico en la Semana de Arquitectura

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración de la 'XXIV Semana de la Arquitectura de Sevilla'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este lunes a la inauguración de la 'XXIV Semana de la Arquitectura de Sevilla' que ha tenido lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de la ciudad y que este año se celebra entre el 6 y el 12 de octubre bajo el lema 'Sevilla premiada', una cita en la que ha destacado el "papel fundamental" de los arquitectos sevillanos en los desarrollos urbanísticos.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, durante su intervención ha destacado que "actualmente el Ayuntamiento de Sevilla tiene en marcha importantes actuaciones dirigidas por estudios de arquitectura, arquitectos sevillanos o afincados en Sevilla".

Entre ellos ha destacado la Fábrica de Artillería; la rehabilitación del antiguo Convento de Santa Clara; la reciente restauración de cubiertas y fachadas de la iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo; el Palacio del Pumarejo o la transformación de la Casa Cernuda. "Los grandes desarrollos urbanísticos que estamos proyectando en la ciudad y que transformarán Sevilla situándola en la vanguardia urbanística en España, también en manos de estudios y profesionales sevillanos", ha añadido el edil.

"Desde el Ayuntamiento tenemos en marcha distintos proyectos junto al Colegio de Arquitectos. Un concurso anual de ideas de arquitectura que, en su primera convocatoria, abordará la reurbanización y rediseño de la Alameda de Hércules; la constitución de un Consejo Asesor de Arquitectos para el Ayuntamiento de Sevilla en materia de arquitectura, urbanismo, paisaje e identidad urbana o el papel fundamental de los arquitectos en la tramitación de licencias con la nueva Oroa", entre otros.

Sanz ha agradecido la colaboración y la aportación del colegio de arquitectos y de su decana, Nuria Canivell, "un instrumento fundamental para el desarrollo de esta ciudad y con el que siempre iremos de la mano".