El alcalde de Sevilla destaca el "papel esencial" de las farmacias en el acto de sus fiestas patronales

El Ayuntamiento de Sevilla en los actos organizados por el Colegio de Farmacéuticos con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la profesión y que se han celebrado en el Hotel Alfonso XIII. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha participado este domingo en los actos organizados por el Colegio de Farmacéuticos con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la profesión y que se han celebrado en el Hotel Alfonso XIII. Durante su intervención, Sanz ha subrayado "el papel imprescindible que cada farmacia desempeña en los barrios de la ciudad, como primer punto de consulta y apoyo sanitario para miles de familias sevillanas", centros que "abren y cierran la persiana durante todo el día en nuestras calles".

Según ha comunicado el Consistorio local en una nota, el alcalde ha comenzado agradeciendo la invitación y felicitando a la colegiada Rocío Ramírez Mota, quien ha sido la encargada de realizar el pregón conmemorativo de este año. En este sentido, ha destacado que "ha sido una intervención clara, brillante y fiel a la realidad diaria de la farmacia sevillana, fino la suya en Bellavista", y ha valorado la vocación, la sensibilidad y el rigor científico que caracterizan el trabajo de estos profesionales.

Durante el acto se entregaron las insignias a los colegiados que cumplen 25 y 40 años de dedicación profesional. El alcalde les ha trasladado su enhorabuena, y ha indicado que "representan la constancia, la seriedad y el compromiso con el que han servido a esta ciudad durante décadas, y son ejemplo para las nuevas generaciones".

De este modo, Sanz ha subrayado especialmente la labor diaria que desempeñan las farmacias en los barrios, puesto que "son el primer recurso para muchas familias cuando surge una duda o un problema de salud". Además, ha valorado "su atención directa, cercana y constante", puesto que sostiene parte de nuestro sistema sanitario "sin grandes titulares, pero con una enorme eficacia".

Asimismo, ha destacado la colaboración entre el Consistorio y los colegios profesionales sanitarios en materia de promoción de la salud, y ha señalado que estas iniciativas "requieren coordinación con quienes conocen de primera mano las necesidades de la población, y vuestro Colegio siempre ha estado dispuesto a apoyar".

"Gracias por vuestra historia, por la huella que dejáis cada día y por el compromiso que mantenéis con la salud de Sevilla", ha precisado el primer edil en su intervención final expresando su gratitud y reconocimiento.