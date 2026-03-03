El alcalde de Sevilla esgrime la Ley de Vivienda de Andalucía para "pasar de 83 pisos protegidos a 2.200 en marcha"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, interviene en el desayuno-coloquio 'Liderando desde Andalucía', protagonizado por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la contribución de la Ley de Vivienda de Andalucía en lo que a construcción de pisos protegidos se refiere, "una forma de legislar y gobernar que ha permitido pasar de 83 pisos (protegidos) que encontramos en 2023 a 2.200 viviendas públicas en marcha, y a más de 6.000 si contamos la iniciativa privada".

Así lo ha destacado durante la conferencia-coloquio 'Liderando desde Andalucía', organizada por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, que ha protagonizado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y en la que el regidor ha sido el encargado de presentar a la titular de ese departamento.

"La Junta de Andalucía ha desarrollado instrumentos modernos, útiles y valientes, como una nueva legislación en materia de vivienda que deroga normas desfasadas, flexibiliza la gestión, elimina prohibiciones contraproducentes, permite el cambio de uso de suelos para construir vivienda protegida y suprime trabas administrativas que durante años han frenado proyectos necesarios para Sevilla", ha subrayado el alcalde durante esa intervención.

Asimismo, Sanz ha señalado que esa nueva normativa ha hecho posible multiplicar por cuatro los recursos disponibles: "de 19 millones de euros a 75 millones en subvenciones europeas, gracias a una correcta interpretación de las normas y a la capacidad de aportar lo necesario para generar un auténtico efecto multiplicador".

El alcalde ha remarcado, al margen de esas 2.200 viviendas públicas en marcha, "en distintas fases de desarrollo, desde promociones entregadas hasta otras a punto de iniciar obras", el hecho de haber pasado "de un escenario inicial de 4.500 viviendas protegidas planeadas a 5.500 en una primera fase, y a 6.100 en una segunda". "Sevilla no se ha conformado con continuar vendiendo humo, sino que ha querido liderar, anticiparse y empujar", ha abundado al respecto.

IMPULSO DEL PÍTAMO, HIGUERÓN NORTE Y SANTA BÁRBARA

El alcalde de Sevilla ha destacado, además, el impulso de la ejecución de actuaciones urbanísticas relevantes que, en estos tres años, "están transformando la ciudad, representando una inversión significativa y nueva oferta residencial y terciaria de alta calidad", tales como Higuerón Norte, Santa Bárbara, San Nicolás, Distrito Portuario y Pítamo.

"No podemos olvidarnos del ambicioso proyecto de remodelación integral de Martínez Montañés, en el que ya estamos trabajando conjuntamente (Junta y Ayuntamiento), que va a permitir la regeneración urbana y la cohesión social de este barrio", ha añadido Sanz.

Por último, el alcalde ha destacado la labor de la consejera de Fomento y su determinante papel con la ciudad. "Si algo le caracteriza es su afán por sacar proyectos enternamente demandados, como el Metro o la construcción de viviendas". "En Sevilla te consideramos una aliada, una interlocutora eficar y, sobre todo, una persona que entiende que el problema de la vivienda no admite ni demoras ni respuestas simplistas", ha sentenciado.