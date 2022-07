El alcalde de Sevilla sobre la financiación del Metro:"Todo lo que sea indagar vías para que se acelere es bienvenido"

El alcalde se reúne este miércoles con la plataforma cívica Sevilla Quiere Metro

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha insistido este lunes en pedir a las administraciones estatal y autonómica "celeridad" en la firma del convenio de financiación para el tramo norte de la Línea 3, "entendiendo que la actual coyuntura de un Gobierno andaluz en funciones no es la idónea".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios tras presentar nuevas inversiones del Ayuntamiento en vivienda pública. El regidor hispalense, preguntado al respecto, ha señalado que "habrá que esperar unos días" --ya con un Gobierno constituido-- para que se produzca la firma de ese acuerdo. "Me consta que hay voluntad de firmarlo cuanto antes, como antesala a la licitación de ese tramo, que sería la mejor noticia para los sevillanos".

En cuanto a la reunión prevista esta tarde en el Ayuntamiento con la plataforma cívica 'Sevilla Quiere Metro', ha mostrado su apoyo a que se acelere una "infraestructura vital" para Sevilla. "Llevamos varios años de retraso y vamos demasiado tarde, en comparación con otras ciudades españolas y europeas": "Todo lo que sea indagar en vías de financiación que puedan acelerar la construcción --del suburbano-- bienvenido sea".

La ampliación del Metro puede financiarse con "otros mecanismos" de los que dispone la Unión Europea, además de los tradicionales fondos estructurales Feder, tal como se trasladó desde Bruselas con ocasión de la comparecencia de la citada asociación ante la Comisión de peticiones del Parlamento europeo para reclamar que Sevilla tenga una red metropolitana como disfrutan otras capitales europeas del mismo tamaño.

"Si bien no hay necesidad de ese convenio --en la Línea 1 no hizo falta--, respeto la decisión de ambas administraciones, pero pido celeridad. El tramo norte está despejado y el Metro tiene que ser un punto y seguido: no podemos llevarnos diez años hasta la siguiente línea", ha vuelto a insistir el alcalde.

En opinión de Muñoz, "a la parte norte de la Línea 3, deber seguir la parte sur, y a la finalización de ésta, la actualización de la Línea 2 y su llicitación correspondiente. Hay muchos barrios que están esperando esta infraestructura".