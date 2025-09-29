Alcalde de Sevilla inaugura la exposición 'Plaza Nueva, el centro de todo': "Para devolverle su imagen original"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, inaugura la exposición 'Plaza Nueva, el centro de todo'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este lunes la exposición 'Plaza Nueva, el centro de todo', una muestra que plantea un recorrido en imágenes por los más de 170 años de historia de este espacio de la ciudad y que sirve como antesala del proyecto de remodelación integral al que se someterá a partir de mediados de octubre para "devolverle su imagen histórica y convertirla en un auténtico punto de encuentro para todos los sevillanos y visitantes".

En el acto, Sanz ha destacado que la Plaza Nueva "volverá a ser el corazón de Sevilla, el centro de todos los sevillanos. Una plaza más accesible, sostenible y en armonía con el patrimonio de nuestra ciudad. Un lugar de encuentro más cómodo, seguro y atractivo que el de hoy día", ha añadido el primer edil.

Algunas de las imágenes que componen esta exposición, de la fototeca Municipal y del fondo Jesús Martín Cartaya, muestran la vista general de la Plaza Nueva en 1972, llamada entonces 'Plaza de la Libertad', nombre que tuvo en el periodo 1868-1873; la procesión extraordinaria de la Virgen de los Reyes con motivo de la proclamación del Dogma de la Asunción, en 1950; o la manifestación pro autonomía, el 4 de diciembre de 1977; entre otras.

En relación a los trabajos que próximamente tendrán lugar en este espacio, Sanz ha señalado que el objetivo de las obras es poner orden en el mobiliario urbano y vinculados a la movilidad, renovar las redes de infraestructura básica, potenciar la iluminación monumental, mejorar plantaciones y arbolado y, en términos generales, conseguir una clara ordenación del espacio.

De esta manera, este proyecto conseguirá, según el alcalde, la mejora del paisaje de este espacio, "poniendo en valor y devolviendo el protagonismo al propio espacio público, para conseguir un espacio urbano cómodo, seguro y atractivo que invite a participar de él como lugar de estancia y relación".

La actuación en Plaza Nueva contará con una inversión que supera los 4,5 millones de euros y los plazos de ejecución rondarán los 18 meses por lo que estas obras "podrían estar finalizadas en la primavera de 2027", han informado en un comunicado.

De esta manera, ha añadido que la Plaza Nueva requiere "atención y renovación; sus pavimentos están notablemente deteriorados, lo que ha provocado accidentes y problemas de accesibilidad".

El tratamiento superficial de urgencia realizado para solventar la resbaladicidad, sin los cuidados y limpieza adecuada, hacen "necesaria la renovación completa de los pavimentos". La vegetación, principalmente plátanos, palmeras y naranjos, ha sufrido un gran deterioro por falta de atenciones e intervenciones inadecuadas, afectando la distribución de la sombra, ha añadido el gobierno hispalense.

Asimismo, gran parte del mobiliario urbano existente en la Plaza Nueva "presenta numerosos desperfectos", así como los andenes del metro-centro que, aunque funcionales, "generan gran distorsión en el paisaje urbano de la plaza debido a su impacto visual". Por ello, el gobierno municipal "tiene como objetivo preservar este espacio significativo mientras aborda los desafíos de su mantenimiento y mejora".

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO

Con esta actuación se "conseguirá rescatar el espacio central como zona de encuentro y estancia", recuperando las dimensiones que poseía antes de la obra que sufrió la plaza para la ejecución del tranvía, manteniendo como elemento central la estatua ecuestre de San Fernando. Se pasará de los actuales 88,00 por 48,07 metros, a 105,70 por 59,45 metros, de tal manera que se amplían los frentes este y oeste en aproximadamente unos 7 y 10 metros respectivamente, y los laterales norte y sur aproximadamente unos 6 metros.

En relación a los pavimentos, el Consistorio ha enmarcado que hace unos meses se ejecutó una fase previa de recuperación del pavimento central de la Plaza Nueva. Tras haber realizado la restauración puntual de los pavimentos de chino lavado y habiendo renovado de forma integral los encintados de mármol que delimitan dichos enchinados donde se enmarca el monumento de San Fernando, junto a la corrección del nivel del suelo para evitar la acumulación de bolsas agua durante las lluvias y baldeo de la plaza debido hundimiento del pavimento, se procederá a la ampliación y repavimentación de la superficie central de mármol blanco y se reforzará la ordenación de las líneas de arbolado que definen y delimitan paseos y estancias.

Se trata además de un pavimento que ha estado relacionado, según el Consistorio, con varios accidentes debido a su superficie lisa, muy deslizante, circunstancia que se agrava con la suciedad y la lluvia. "Tras el tratamiento superficial de abujardado que se le dio en 2022 para tratar de solventar este efecto, esta solería de mármol presenta ahora evidentes problemas de suciedad", por lo que se renovará el pavimento utilizando el mismo material y sus tonalidades, manteniendo prácticamente los mismos formatos.

Se hará con mármol blanco de Macael con el índice adecuado y exigido de resbaladicidad, sobre el que además se aplicará un tratamiento superficial que facilite la limpieza y que actúa como protector antimanchas, hidrófugo y oleófugo, ha añadido el Ayuntamiento.

La última de las superficies existentes corresponde a una zona periférica de granito gris de Quintana que se extiende alrededor del pavimento de mármol. Las losas de gran formato "están en gran parte deterioradas, con fracturas y hundimientos".

Se reducirán las dimensiones de esta área al aumentar la del espacio central de mármol y dividirla en dos zonas. La primera adosada a las fachadas a modo de acerado y pavimentada con piezas similares al frente del Ayuntamiento. La segunda a modo de carril de circulación pavimentada con adoquines de granito gris como los de la Plaza Virgen de los Reyes.

Finalmente, se pavimentará la calzada de conexión entre la calle Zaragoza y Méndez Núñez con adoquín de granito y bordillo de granito.

PLANTACIONES Y MOBILIARIO

De la misma manera, el primer edil ha señalado que las líneas de arbolado que definen y delimitan paseos y estancias de la Plaza Nueva serán reforzadas "completando sus faltas y eliminando elementos que distorsionan la ordenación del espacio".

De esta manera se llevará a cabo el trasplante de cuatro palmeras que "no mantienen la simetría de la composición" y completar las líneas de plataneras y de naranjos, plantando once nuevos plataneras y cuatro nuevos naranjos en total.

En lo relativo al mobiliario urbano, son "innumerables los elementos que se extienden por este espacio que generan gran distorsión en el paisaje urbano de la Plaza o que por su disposición suponen verdaderos obstáculos en los itinerarios" tales como los bancos de fundición clásicos en el interior de la Plaza combinados con los de madera instalados con motivo de las obras del tranvía, bicicleteros y estaciones de Sebici o las marquesinas de los andenes del tranvía.

De esta manera, se ubicarán elementos tales como bancos de fundición gris forja y dobles, robustos; dos pérgolas en los extremos norte y este de la plaza y dos fuentes de agua potable accesibles.

En cuanto al alumbrado monumental, desde el Consistorio "se propone una nueva instalación para el alumbrado monumental de la fachada del Ayuntamiento y de la escultura ecuestre de San Fernando, actualmente carente de éste".