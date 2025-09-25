El alcalde de Sevilla inaugura el I Festival de Ópera de Sevilla con el estreno de 'Les Enfants Terribles'

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración del I Festival de Ópera de Sevilla con el estreno de 'Les Enfants Terribles'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este jueves a la inauguración del I Festival de Ópera de Sevilla, que ha arrancado en la Real Fábrica de Artillería con el estreno de Les Enfants Terribles, la ópera de cámara de Philip Glass inspirada en la novela de Jean Cocteau. La primera función, con entradas agotadas, marca el inicio de una cita cultural llamada a "convertirse en referente de la vida musical de la ciudad", según ha indicado el Ayuntamiento.

El primer edil ha destacado en una nota la "relevancia" de este nuevo certamen para consolidar a Sevilla como "capital cultural" y ha señalado que "con este festival, Sevilla abre sus puertas a la ópera del siglo XXI y sitúa a la ciudad en el mapa de la innovación artística europea. La Real Fábrica de Artillería vuelve a demostrar que es un espacio único para la creación contemporánea".

El estreno reúne a un sólido equipo creativo encabezado por Susana Gómez en la dirección de escena y Juan García Rodríguez en la dirección musical, junto a los pianistas Óscar Martín, Patricia Arauzo y Julio Moguer. El reparto está integrado por la soprano Clara Barbier, la mezzosoprano Lydia Vinyes-Curtis, el tenor Samy Camps y el barítono Dietrich Henschel, con la participación de las bailarinas Florencia e Isidora Oz.

Por último, Sanz ha subrayado la importancia de que la ciudad se implique en esta nueva iniciativa cultural y ha resaltado que "el éxito de esta primera función, con todas las entradas agotadas, demuestra el interés de los sevillanos por disfrutar de propuestas innovadoras y de calidad. Este festival es un paso más en nuestro compromiso por enriquecer la vida cultural de Sevilla y proyectarla al mundo".