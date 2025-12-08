Alcalde de Sevilla inaugura la pista de baloncesto de la avenida Jiménez-Becerril, que sitúa como "una escuela de vida"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, este lunes en la inauguración de la pista de baloncesto de la avenida Alberto Jiménez-Becerril. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este lunes la renovada pista de baloncesto de la Avenida concejal Alberto Jiménez-Becerril, un espacio deportivo muy esperado por el barrio de la Macarena que, tras años de abandono, vuelve a abrirse a la ciudadanía completamente recuperado.

La pista inaugurada cuenta ahora con canastas nuevas homologadas, una red de protección largamente reivindicada por los vecinos y el pintado completo de toda la superficie, actuaciones que devuelven al espacio la seguridad y la imagen que merecía, según una nota del Ayuntamiento.

Durante la inauguración, Sanz ha subrayado el valor del deporte como herramienta de convivencia y desarrollo social: "Las pistas de barrio son auténticas escuelas de vida; lugares donde nuestros niños y jóvenes encuentran una alternativa saludable, donde se construye comunidad y donde el deporte actúa como una poderosa herramienta de integración social".

El alcalde ha querido insistir en que la pista es un espacio de todos: "Esta pista no pertenece al Ayuntamiento; pertenece al barrio, pertenece a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a todos los vecinos de la Macarena. Nuestro compromiso ahora es mantenerla, cuidarla entre todos y llenarla de vida, deporte y buenos momentos".

El alcalde ha destacado que el Ayuntamiento está apostando por la mejora del conjunto de instalaciones deportivas de la ciudad, convencido de que "invertir en infraestructuras dignas es invertir en salud, en educación, en igualdad de oportunidades y en futuro".

Al acto han asistido también jugadores del Caja87, en representación del baloncesto sevillano. Sanz ha agradecido la presencia de jugadores de este club al señalar que "el baloncesto es un deporte profundamente arraigado en Sevilla, que ha dado grandes nombres, grandes equipos y miles de aficionados que lo viven con pasión".

"Es un orgullo contar hoy con representantes de un club que simboliza la excelencia deportiva", ha continuado afirmando en este sentido.

José Luis Sanz ha declarado oficialmente inaugurada la instalación "con la ilusión de seguir construyendo sueños y proyectos de futuro", invitando a los vecinos a disfrutar desde este lunes de un renovado espacio de encuentro y deporte.