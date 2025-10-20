El alcalde de Sevilla inaugura la plaza María Reyes Jiménez, activista del Cerro del Águila: "Es un acto de justicia"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado la rotulación de la Plaza 'María Reyes Jiménez' que se encuentra en los edificios "Nuevo Amate" de Emvisesa, en el Distrito Cerro-Amate. - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha rotulado este lunes la plaza María Reyes Jiménez, que se encuentra en los edificios Nuevo Amate de Emvisesa, en el Distrito Cerro-Amate, en un acto presidido por el alcalde, José Luis Sanz.

En una nota de prensa del Consistorio, se reconoce la labor de la presidenta de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud, entidad con más de 30 años de trayectoria dedicada a las mujeres del Cerro del Águila y el Distrito Cerro-Amate.

En esta línea, Sanz ha señalado que es un "merecido homenaje" a una mujer "excepcional, una líder y un símbolo de compromiso con la igualdad y el bienestar de su barrio". "Su trayectoria es un ejemplo de constancia, valentía y vocación por los demás", ha subrayado.

Reyes Jiménez ha sido distinguida con el XI Premio a la Mujer Sevillana. También en 2012, la Asociación Ocio y Salud recibió el Premio Siglo XXI de la Velá del Cerro del Águila.

En este sentido, el alcalde ha señalado que nombrar esta plaza con el nombre de María Reyes Jiménez es "un acto de justicia".