El alcalde de Sevilla inaugura la tercera edición de la cita internacional de gastronomía 'Auténtica Premium Food'

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este lunes la tercera edición de 'Auténtica Premium Food 2025', feria y congreso internacional de alimentos y bebidas Premium que se celebra en Fibes bajo el lema "Sabor con origen mediterráneo".

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, el evento reúne a más de 300 profesionales de la alta gastronomía, la gran distribución y la innovación alimentaria, y está organizado por 'Nebext' con el apoyo institucional del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.

Durante su intervención, Sanz ha destacado que este encuentro "se ha consolidado en apenas tres años como una de las grandes citas de la industria alimentaria en el sur de Europa" y ha subrayado que "Auténtica no es solo una feria profesional, sino un espacio creativo y un laboratorio de ideas que conecta la tradición con la innovación, proyectando a Sevilla como capital de la gastronomía y como sede de grandes congresos internacionales".

Por último, el regidor ha agradecido la colaboración de Nebext, la Junta de Andalucía, FIBES y todos los patrocinadores y profesionales que participan en esta edición, resaltando que "cada evento que llega a Sevilla genera riqueza, empleo y proyección global para la ciudad". Con Auténtica Premium Food, ha añadido, Sevilla refuerza su estrategia de atraer congresos de primer nivel y de consolidarse como un destino líder en gastronomía, sostenibilidad e innovación.