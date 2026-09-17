Alcalde de Sevilla justifica la externalización de Emvisesa en el aumento de VPO y Vox lamenta "desborde" del servicio

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz durante una rueda de prensa. En archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que la comercialización de algunas Viviendas de Uso Protegido (VPO) en Sevilla, administrada por la empresa municipal Emvisesa, tuvo que ser gestionada por medios externos debido al aumento de viviendas que precisaban su adjudicación y comercialización, lo que incrementó el volumen de trabajo de la entidad.

El portavoz del Grupo Municipal Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha cuestionado esta decisión y ha considerado que se debe a que la empresa se encuentra "desbordada".

En concreto, de las 23 promociones que actualmente tiene en marcha Emvisesa, 17 están siendo gestionadas por medios propios de la entidad, cuatro por medios externos y dos mediante un sistema mixto que combina personal propio y apoyo externo.

Así lo ha explicado el primer edil en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo municipal Vox relativa a las viviendas de la promoción Entreolivos-Bellavista durante el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Sevilla celebrado este jueves, 17 de septiembre.

La promoción cuenta con 125 viviendas protegidas, de las cuales 72 han sido puestas en manos de una empresa comercializadora externa. El contrato, según ha detallado Polavieja, tiene un importe de hasta 336.888 euros más IVA y está condicionado a las ventas y adjudicaciones que efectivamente se realicen.

Sanz, por su parte, ha confirmado esta comercialización externa, si bien ha justificado esta decisión en la finalización de las obras de las viviendas en régimen de alquiler y la necesidad "urgente" de que los sevillanos pudiesen disponer de las mismas "con la mayor rapidez posible".

Además, ha negado cualquier tipo de cambio estructural en la entidad municipal y ha explicado que la tasa de reposición actual "no permite a la empresa aumentar la plantilla".

"Ante el ritmo de trabajo que ahora mismo hay en la empresa, no había más remedio que tomar esta decisión utilizando empresas especializadas", ha indicado el alcalde, misma vez que ha expresado que este sistema ha resultado "muy satisfactorio", enmarcado que "en lo que va de año, Emvisesa ha entregado 802 viviendas y antes de que acabe el año habrá entregado casi 1.0000 viviendas".

En su respuesta, Polavieja ha cuestionado esta estrategia, que ha ligado con un servicio que se encuentra "desbordado", y ha apuntado al "alto" coste de la vivienda protegida en Sevilla. "O sea, que Emvisesa está desbordada y lo que hacemos es quitarle la parte final del proceso, la comercialización, que es técnicamente la más sencilla".