El alcalde de Sevilla lamenta el fallecimiento de Monteseirín: "Transformó la ciudad en sus doce años al frente"

Archivo - El ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este lunes la muerte del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, quien ha fallecido en las últimas horas tras una larga y grave enfermedad.

"Descanse en paz, Alfredo Sánchez Monteseirín. Alcalde que impulsó y transformó la ciudad durante sus doce años al frente del Ayuntamiento de Sevilla", ha expresado Sanz a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

Además, ha subrayado que fue la persona que más tiempo ha ejercido como primer edil en la ciudad hispalense.

"Mi abrazo y mi recuerdo más sincero a todos sus familiares y amigos", ha concluido Sanz. Durante la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada este lunes, se ha guardado un minuto de silencio tras conocer la noticia, anunciada por el presidente del Pleno municipal, Manuel Alés.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, también fue concejal de la localidad de Burguillos entre 1979 y 1987, y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).