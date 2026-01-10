El alcalde de Sevilla lamenta el fallecimiento de Rosa Bendala, figura importante de la transición democrática

Imagen de archivo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este sábado, 10 de enero, el fallecimiento de la otrora candidata por Izquierda Unida a la alcaldía hispalense en las elecciones de 1991 y directora general de Justicia en la Junta de Andalucía, Rosa Bendala, y la ha valorado como una "figura importante de la transición democrática en nuestra ciudad".

El primer edil, en un mensaje difundido a través de su perfil oficial en la red social X (antes Twitter), ha destacado que Bendala "siempre trabajó por mejorar la vida de sus vecinos".

En este sentido, el alcalde hispalense ha mandado, en nombre de la ciudad que dirige, un fuerte abrazo "a todos sus familiares, compañeros y amigos".