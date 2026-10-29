El alcalde de Sevilla lamenta la muerte de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda: "Una referente para todos"

Imagen de archivo de Fátima Báñez junto a José Luis Sanz y Francisco Herrero, en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla - JOSÉ LUIS SANZ

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mostrado públicamente sus condolencias por la muerte de la exministra Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) registrado este miércoles, que se ha saldado, hasta el momento, con 69 víctimas mortales.

En un comunicado en sus redes sociales, consultado por Europa Press, el regidor ha destacado que "se marcha una mujer de bandera que supo entender la política como un compromiso de Estado con los españoles: Una referente para todos".

"Ha sido (Báñez) una de las numerosas vidas rotas por este trágico accidente de Urda. Mi abrazo a todos los familiares de las víctimas", ha añadido el alcalde al respecto.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE y fue ministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP. Ha sido la patronal quien ha notificado este jueves su fallecimiento tras recibir confirmación oficial.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente criticada por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.