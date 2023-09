El alcalde de Sevilla lamenta que no se invirtiera en cámaras de seguridad para el Centro y sí para "multar"

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha sostenido este miércoles que "habría sido más rentable haber invertido" la cantidad destinada al "magnífico sistema de cámaras para multar e impedir la entrada de coches" --en alusión al Plan Respira-- a "buscar que las calles del Centro no estuvieran tan desamparadas a determinadas horas del día", y ha vuelto a insistir en que a la capital le "faltan" policías nacionales.

Sanz ha respondido así a las declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía, remarcando que en Sevilla "se ha invertido muy poco por no decir nada en incrementar las zonas de videovigilancia, sobre todo, en el centro de la ciudad". Pedro Fernández ha resaltado en un acto en Granada la "eficacia policial" en Sevilla capital, donde la Policía Nacional incluso está acometiendo una "reorganización interna" para abordar delitos "específicos", como es el caso de los robos en comercios, con "resultados magníficos".

El delegado del Gobierno ha "negado", además, que en Sevilla falte plantilla, destacando que existe una "cobertura muy importante". Sobre este particular, el regidor hispalense ha apuntado que fue el propio ministro, Fernando Grande Marlaska, el que "reconoció por escrito" que en Sevilla faltan 400 agentes.

"Sevilla tiene una realidad: faltan todavía 500 policías locales porque en ocho años no se han sacado plazas y nosotros en 100 días, 71; y faltan, me da igual si son 300 o 400, policías nacionales", ha señalado Sanz. Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía ha descartado que haya en la provincia de Sevilla una "situación generalizada de robos" tras el caso sufrido por el futbolista del Sevilla Sergio Ramos, al que le han desvalijado su casa en Bollullos de la Mitación (Sevilla) con sus hijos dentro.

En declaraciones a los medios con motivo de la presentación de la cumbre europea en la capital granadina, Fernández ha asegurado que, por el momento, "no hay novedades ni detenidos" relacionados con el robo en el domicilio de Sergio Ramos el pasado miércoles 20 de septiembre mientras el Sevilla disputaba un partido de la Champions con el Lens francés.

No obstante, el delegado ha insistido en que en la provincia de Sevilla "no hay una situación generalizada de robos", aunque sí se registran "repuntes" durante el periodo estival. Asimismo, ha puntualizado que "no tengo constancia" de que exista una "conexión" entre el robo de la casa de Sergio Ramos y el que sufrió la cantante sevillana María del Monte en Gines.