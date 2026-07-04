El alcalde de Sevilla lidera una misión comercial a Montreal para atraer inversión y nuevas conexiones aéreas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lidera una misión comercial a Montreal para atraer inversión y nuevas conexiones aéreas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, encabezará en los próximos días una misión institucional y comercial a la ciudad canadiense de Montreal acompañado por una delegación del Ayuntamiento, entre la que se encuentra la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno. El viaje forma parte de la estrategia de internacionalización que impulsa el Gobierno municipal para posicionar a Sevilla como un destino "preferente" para la inversión, el desarrollo tecnológico, el turismo de alto valor añadido y la mejora de la conectividad aérea con Norteamérica, ha explicado el Consistorio en una nota.

Durante la misión, la delegación municipal desarrollará una agenda de reuniones con empresas del sector tecnológico, uno de los ámbitos de mayor crecimiento y capacidad de innovación de Canadá, así como con representantes de la cadena hotelera Four Seasons, empresa canadiense que abrirá su primer establecimiento de súper lujo en Andalucía en la Plaza Nueva de Sevilla.

Asimismo, el Ayuntamiento mantendrá encuentros con compañías aéreas para explorar nuevas oportunidades que permitan impulsar una conexión aérea directa entre Sevilla y Canadá, reforzando así la estrategia municipal para ampliar las conexiones internacionales del aeropuerto sevillano. En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "esta misión comercial responde a una estrategia muy clara, salir a buscar oportunidades para Sevilla, atraer inversión, generar empleo y seguir consolidando a nuestra ciudad como una de las grandes capitales económicas, tecnológicas y turísticas del sur de Europa".

Asimismo, el alcalde Sanz ha añadido que "Canadá representa un mercado con un enorme potencial para Sevilla. Queremos fortalecer nuestras relaciones económicas e institucionales, abrir nuevas vías de colaboración con empresas líderes y seguir avanzando para que Sevilla cuente con más conexiones internacionales que favorezcan tanto la llegada de visitantes como el desarrollo empresarial".

Por último, el primer edil ha subrayado que "la apertura del futuro Four Seasons en la Plaza Nueva demuestra la confianza de las grandes marcas internacionales en Sevilla y confirma que la ciudad se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para la inversión hotelera de máxima calidad. Queremos aprovechar este viaje para seguir generando nuevas oportunidades que impulsen el crecimiento económico y la proyección internacional de Sevilla".