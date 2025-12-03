El alcalde de Sevilla llama a recuperar "el espíritu de diálogo" de la Transición en el homenaje a la Bandera andaluza

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto organizado en el Ayuntamiento de Sevilla por la Cátedra 4D de la Universidad de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto organizado en el Ayuntamiento por la Cátedra 4 de diciembre de la Universidad de Córdoba (UCO) con motivo del homenaje a la Bandera de Andalucía, ha destacado la importancia de "recuperar el espíritu de diálogo y generosidad de la Transición para trabajar juntos por el interés general de los ciudadanos".

En su intervención, el alcalde ha recordado que "el 4 de diciembre se conmemora aquella histórica fecha de 1977, cuando más de dos millones de andaluces --500.000 en Sevilla-- salieron a las calles para reclamar que Andalucía tuviera los mismos derechos que el resto de España".

"Un día que quedará para en la memoria como la fecha en la que Andalucía ganó en la calle su derecho a ser tratada con justicia y en igualdad de condiciones que el resto de comunidades de España", ha remorarado.

Al hilo de lo anterior, ha explicado que esta fecha desde 1993, a iniciativa del entonces alcalde Alejandro Rojas Marcos, es conmemorada por el Ayuntamiento de Sevilla, convirtiéndose en aquel entonces en el primer Consistorio de Andalucía en celebrarla, y que casi 30 años después, en 2022, fue declarada oficialmente como Día Bandera de Andalucía por la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Juanma Moreno.

Sanz ha recordado que "aquel 4 de diciembre se empezó a cambiar la historia de Andalucía cuando los andaluces salieron masivamente a la calle para, por encima de cualquier ideología, reclamar el derecho a recibir el mismo trato que el resto de los españoles".

El alcalde ha reconocido en que "nunca le ha ido mejor a España, a Andalucía, a Sevilla, que cuando ha prevalecido el interés general por encima del interés partidista, una forma de actuar que nos permitió alcanzar la actual democracia y altas cuotas de bienestar y la autonomía plena". "Ha llegado la hora de volver a aquellas políticas que fueron tan beneficiosas para el común de los españoles y los sevillanos", ha concluido el acalde.