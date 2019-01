Alcalde de Sevilla mantiene un encuentro con periodistas latinoamericanos que asistieron al II Foro de Gobiernos Locales

Publicado 27/01/2019 17:35:20 CET

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha mantenido este fin de semana un encuentro con un grupo de periodistas de América Latina que han estado estos días en Sevilla para cubrir el II Foro de Gobiernos Locales, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad y que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI como presidente de honor.

Durante el encuentro con los periodistas, el alcalde ha desgranado diversos datos del turismo en Sevilla, un sector que "ha batido todos los récords durante el último año, con más de tres millones de visitantes, de los cuales aproximadamente un millón procede de América".

"El crecimiento del turismo americano se debe a la estrategia que se ha definido muy bien durante el último mandato, nos hemos esforzado en dar a conocer el gran patrimonio de Sevilla pero también en demostrar que es una ciudad que, más allá de la belleza de su casco histórico, tiene mucho que ofrecer en lo cultural y lo gastronómico, entre otros", ha señalado en un comunicado Espadas.

Además, el primer edil también ha señalado "el crecimiento del turismo de calidad y de la mejora, en relación con esto último, de la planta hotelera de la ciudad destinada a este tipo de alojamiento".

"Nos hemos esforzado en un crecimiento no sólo cuantitativo sino también cualitativo y en superar datos como los dos días de estancia de media, un logro que ya hemos alcanzado", ha indicado, al tiempo que ha puesto como ejemplo la estrategia con casos como el de Estados Unidos y el congreso celebrado hace más de dos años en Sevilla con la presencia de 400 touroperadores norteamericanos, con el objetivo de que "conociesen el destino y pudieran crear paquetes turísticos adaptados a sus clientes". "Como resultado, Estados Unidos se ha puesto ya en segundo lugar en el ranking de nacionalidades que más nos visitan", ha señalado Espadas.

Para el mencionado crecimiento turístico, ha recordado el alcalde, ha sido fundamental la apuesta por grandes citas culturales como el Año Murillo, la efeméride con la que Sevilla ha celebrado el cuarto centenario de uno de los mayores genios de la pintura barroca y que le ha procurado a la ciudad "grandes reconocimientos como la designación de Mejor Destino Urbano 2018 según Lonely Planet o figurar entre las mejores ciudades del mundo según el ranking de The New York Times". "Un programa como Año Murillo nos ha ayudado a alcanzar estos puestos de gran prestigio mundial y lograr récords de visitas que no se habían visto en Sevilla", ha añadido Espadas.

En datos, el turismo en la ciudad ha crecido más de un 3,5 por ciento, lo que implica más de tres millones de visitantes y casi un siete por ciento más de percnoctaciones, según ha subrayado el alcalde, quien ha sostenido que "la tendencia va a ser la misma este año, estamos ante un crecimiento sostenido pero elevado".

En cuanto a la infraestructura turística, "Sevilla puede presumir hoy de grandes hoteles para todos los niveles adquisitivos y de una serie de hoteles destinados a un turismo de un nivel más alto".

"Este tipo de negocios han crecido y logrado fidelizar en Sevilla a este importante sector que valora la cultura y realiza un desembolso más importante en la ciudad, este perfil es compatible con un perfil medio, lo que habla del éxito de un destino como Sevilla, que presume, además, de otros valores como la conectividad, otro elemento en el que se ha trabajado durante este mandato", ha apuntado el alcalde de Sevilla, que ha agregado que Sevilla quiere ser "la capital del Sur de Europa, la puerta de América al continente".

El II Foro de Gobiernos Locales se ha clausurado este pasado sábado "con gran éxito" y habiendo logrado que representantes de 170 ciudades dialoguen y compartan sus experiencias para mejorar la vida urbana, un objetivo que, como se ha señalado estos días, "tiene que pasar por la inversión y la mejora en factores como la 'smartcity', la sostenibilidad y la inclusión".