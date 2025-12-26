El alcalde de Sevilla marca la limpieza, la vivienda y la Fábrica de Artillería como prioridades para el próximo año

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, interviene durante la colocación de primera piedra de la nueva promoción de viviendas protegidas en el barrio de Valdezorras. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto el foco este viernes en la limpieza de la ciudad, la construcción de vivienda y la consolidación de la Fábrica de Artillería como espacio cultural como las prioridades del Ayuntamiento para 2026.

Sanz ha hecho balance del presente año en una entrevista radiofónica en 'En Herrera en Cope Sevilla'. En ella, ha asegurado que la ciudad "está más limpia" y ha destacado la inversión de 150 millones recogida en los presupuestos para 2026 destinados a Lipasam. "El salto que se va a notar es muy importante", ha subrayado.

En materia de vivienda, el alcalde ha afirmado que su gobierno "se ha tomado en serio el problema de la vivienda" y se ha puesto como objetivo "mas vivienda y más calidad de vida" para poder "superar la barrera de los 700.000 habitantes. "Se escuchaba que no habia suelo, era mentira, el suelo estaba bloqueado", ha destacado.

Sobre los espacios culturales, Sanz ha destacado la apuesta por las Reales Atarazas y la Fábrica de Artillería. Sobre este último espacio, ha indicado que "aún quedan dos tercios para rehabilitar" y que es una "prioridad" del gobierno "dotar al espacio de un contenido y una agenda a la altura".

Asimismo, sobre las Atarazanas, el primer edil ha agradecido el papel de la Junta en su rehabilitación y ha señalado que el espacio "va a cambiar el flujo turístico del Centro".

"LA OPOSICIÓN QUERÍA PARALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CIUDAD"

El alcalde también se ha pronunciado sobre los dos temas del último mes: los presupuestos y el Plan de Navidad.

Sobre las cuentas municipales, ha agradecido el apoyo de Vox y asegurado que se trata de un acuerdo "centrado en la gestión de la ciudad para dar estabilidad". Asimismo, ha indicado que el pacto con el partido "no es una novedad" en referencia al acuerdo firmado para las cuentas de 2026, cuyo cumplimiento ha cifrado Sanz en el 90%.

El primer edil ha destacado la "generosidad" de Vox por facilitar la aprobación del Plan de Navidad de la Policía Local al que ha vuelto a defender como el documento "que podía pagar el Ayuntamiento".

Sobre estas dos cuestiones, Sanz ha lamentado la falta de apoyos de los otros dos partidos de la oposición, PSOE y Con Podemos-IU. El alcalde ha asegurado que ambas formaciones "querían paralizar el funcionamiento de la ciudad". "Sevilla va a seguir funcionando", ha afirmado el alcalde.

Por último, el primer edil ha destacado el "salto de calidad y de presupuesto" en la iluminación y la programación navideña de la ciudad, a la par que ha indicado que "hay que mejorar cosas en el centro y los barrios".