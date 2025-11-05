Alcalde de Sevilla "no retoma la polémica con la Aemet" ante el nuevo temporal y asegura que "Sicab no corre peligro"

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luís Sanz, atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido el dispositivo del Ayuntamiento previsto por el aviso naranja por lluvias activado para este miércoles de 14,00 a las 20,00. El primer edil ha asegurado que "no retoma la polémica con la Aemet", a la par, que ha anunciado que se han solucionado las incidencias en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Sanz ha confirmado la activación del Plan Territorial de Emergencias municipal en fase preemergencia nivel 1 por parte del Ayuntamiento durante todo el miércoles. Lo que permite "incrementar" la dotación de los servicios municipales.

Asimismo, ha confirmado el cierre de parques, instalaciones deportivas y el cementerio. Además, Sanz ha indicado que bomberos, parques y jardines y lipasam cuentan con un "aviso especial" ante las rachas de viento previstas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En esta línea, el alcalde ha señalado que se "han vuelto a revisar" las alcantarillas de la ciudad, especialmente en las zonas más afectadas por el temporal del pasado miércoles. Preguntado por sus declaraciones acerca la Aemet, Sanz no ha "retomado la polémica", pero ha aclarado que sus declaraciones están orientadas a "estudiar cómo se mejoran algunos protocolos de la Aemet".

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha solicitado este martes a la ciudadanía actuar con "precaución" y ha asegurado que existe "plena coordinación y operatividad" entre las distintas administraciones para afrontar las posibles incidencias derivadas del aviso naranja.

Sobre la situación en Fibes, el primer edil ha afirmado que la celebración del Salón Internacional del Caballo (Sicab), que se celebra en el recinto a partir del 16 de noviembre, "no corre peligro". Ha señalado que se han solucionado las incidencias y que están trabajando los nuevos generadores.

En esta línea, ha confirmado que el Salón del Motor se celebrará del 11 al 15 de diciembre tras su suspensión la pasada semana por los daños del temporal. "El evento del Salón del Motor es un evento que Sevilla no podía perderse", ha indicado.