El alcalde de Sevilla pedirá al consejero Gavira la regulación de los Apartamentos Turísticos: "No cabe ni uno más"

1131699.1.260.149.20261106130034 Archivo - Apartamento turístico en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que trasladará una propuesta formal a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, dirigida por Manuel Gavira, para abordar la regulación y freno de los apartamentos turísticos en la capital autonómica, tras advertir de que en la ciudad "no cabe ni un apartamento turístico más".

En una atención a medios tras la Junta de Gobierno Local, el primer edil ha señalado que la normativa autonómica vigente permite a los ayuntamientos regular las licencias de las viviendas de uso turístico (VFT), pero deja fuera de su margen de actuación a la modalidad de apartamentos turísticos completos.

Por ello, el Consistorio formalizará este planteamiento directamente ante el departamento de Turismo del Gobierno andaluz, a la vez que se ha incluido en las negociaciones con el Grupo municipal de Vox de cara a los presupuestos, con el objetivo de "obtener cobertura legal para frenar este tipo de establecimientos".

En esta línea, Sanz ha reivindicado que Sevilla ha sido "la única capital andaluza que ha aplicado una restricción efectiva a las viviendas turísticas", fijando un tope máximo del 10% en las zonas declaradas saturadas tras el acuerdo presupuestario suscrito con Vox para las anteriores cuentas.

En este sentido, ha defendido que la entrada en vigor de dicha medida ha evitado la concesión de unas 1.200 nuevas licencias de viviendas de uso turístico en el municipio. "Vamos a seguir trabajando sin ningún tipo de complejo para limitar la vivienda de uso turístico y frenar los apartamentos turísticos llegando hasta el máximo límite que nos permita la ley", ha concluido el alcalde.