El alcalde de Sevilla pide "disculpas" por su "frase inconveniente" respecto a una portavoz ecologista en el pleno

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha pedido este viernes "disculpas" públicamente por haber definido como "un peligro público" a la portavoz de la asociación Ni un Árbol Menos cuando la misma se dirigía al atril para tomar la palabra, sin percatarse el primer edil de que su micrófono seguía en funcionamiento. Se trata de una "frase inconveniente", según reconoce, que no debió decir "aunque fuese de forma coloquial".

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Juan Espadas ha manifestado que siente sus "expresiones", en relación a la "frase inconveniente" manifestada con relación a la portavoz de la asociación Ni un Árbol Menos, cuando la misma se disponía a tomar la palabra durante el turno ciudadano del último pleno.

"No debí decirlo aunque fuese de forma coloquial", ha admitido el alcalde, manifestando su deseo de "no contribuir a las faltas permanentes de respeto que se escuchan no sólo en los plenos, sino en los debates políticos", sumando a ello "el intercambio de agresiones verbales que a veces hacemos desde cualquier colectivo a responsables públicos", algo que "no se puede permitir" en el caso de un responsable público.

"Pido disculpas, en ningún momento me referí a la persona que intervino", ha agregado, manifestando su respeto por la citada asociación como "entidad que desarrolla su trabajo y que tiene una legítima crítica al Gobierno municipal".

Precisando que él no comparte dicha crítica, Espadas ha reconocido que la misma no ha de "ser objeto de ningún tipo de manifestación como la que parece que" protagonizó y que lamenta. "Cuestión zanjada", ha concluido.