El alcalde de Sevilla reafirma el compromiso municipal con el sector turístico tras recibir a la nueva junta de ASET

Recibimiento oficial del alcalde de Sevilla a la nueva junta directiva de ASET en el Ayuntamiento - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento con la nueva junta directiva de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), encabezada por su presidente, Jorge Robles, quien ha renovado su mandato al frente de una entidad clave para el desarrollo y la promoción del turismo en la ciudad.

Durante la reunión, el alcalde ha felicitado a Robles y a su equipo por esta nueva etapa al frente de ASET, una asociación que lleva más de una década trabajando para posicionar a Sevilla como un destino turístico de referencia nacional e internacional, impulsando la colaboración entre el sector público y privado y apostando por experiencias innovadoras, sostenibles y diferenciadoras, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, Sanz ha afirmado que ASET desempeña un "papel fundamental en el fortalecimiento del modelo turístico" de Sevilla, contribuyendo a generar riqueza, empleo y nuevas oportunidades para nuestra ciudad. "Su trabajo y capacidad para crear sinergias entre todos los agentes del sector son esenciales para seguir consolidando el liderazgo turístico de Sevilla".

Asimismo, el regidor ha reiterado la voluntad de colaboración del Ayuntamiento con la asociación, al tiempo que ha señalado que "desde el Gobierno local siempre tendrán la mano tendida para seguir trabajando juntos por una ciudad cada vez más competitiva, innovadora y sostenible".

"Quiero felicitar a Jorge Robles y a toda la junta directiva por esta renovación y desearles los mayores éxitos en esta nueva etapa al servicio de Sevilla y de su sector turístico", ha concluido.