El alcalde de Sevilla recibe al productor francés Ron Dyens, ganador de un Óscar, en el marco del Festival de Cine

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al productor y cineasta francés Ron Dyens, ganador del Óscar y el Globo de Oro al mejor largometraje de animación por 'Flow' (2024). - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en la mañana de este lunes en el Ayuntamiento al productor y cineasta francés Ron Dyens, ganador del Óscar y el Globo de Oro al mejor largometraje de animación por 'Flow' (2024), con motivo de su participación en el XXII Festival de Cine Europeo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la recepción ha servido para reconocer su "destacada trayectoria" en el ámbito de la animación y su contribución a la proyección internacional del cine europeo.

Durante el encuentro, el alcalde ha subrayado la importancia de contar con figuras de la talla de Dyens en el certamen, y ha definido su presencia en el Festival de Cine Europeo como "un orgullo y una muestra del prestigio que ha alcanzado".

Asimismo, el regidor ha concretado que la ciudad se convierte durante los días de celebración del festival en "un punto de encuentro para el talento, la creatividad y la innovación audiovisual".

Al hilo, ha insistido en el compromiso de la Administración local con la promoción cultural y el fortalecimiento de Sevilla como un "espacio de referencia para el cine", y ha declarado que seguirán apoyando al Festival "como uno de los grandes acontecimientos culturales del año", porque contribuye a que Sevilla sea "una ciudad abierta al mundo, capaz de inspirar y acoger a los mejores creadores del panorama internacional".

El acto se enmarca dentro de la programación institucional del Festival, que reúne a "destacados profesionales del sector" y consolida a Sevilla como un "referente europeo en la difusión y apoyo a las nuevas miradas del cine contemporáneo".