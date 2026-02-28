El alcalde de Sevilla recibe en el Real Alcázar la comitiva de Carlos V e Isabel de Portugal tras un desfile histórico

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, recibe la comitiva de Carlos V e Isabel de Portugal. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en la tarde de esta sábado en la Puerta del León del Real Alcázar a la comitiva de Carlos V e Isabel de Portugal tras el desfile conmemorativo que ha recorrido el centro histórico y que ha congregado a miles de sevillanos a lo largo de todo el itinerario.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la recreación ha rememorado la entrada en la ciudad de los emperadores en 1526 con motivo de su enlace, en una puesta en escena itinerante de gran formato que ha contado con más de 120 participantes, entre actores, figurantes, músicos y recreadores históricos

Durante el recorrido, el cortejo ha reproducido con rigor el protocolo, la jerarquía y la simbología del siglo XVI, con una cuidada ambientación en la indumentaria y en los códigos visuales de la monarquía hispánica.

Isabel de Portugal ha realizado el trayecto a lomos de un caballo blanco y Carlos V en un caballo negro, mientras los integrantes de la comitiva han repartido miles de claveles rojos --flor traída a España por el emperador con motivo de su enlace-- y han alfombrado con pétalos distintos tramos del recorrido.

Las paradas escénicas han estado acompañadas de música renacentista en directo, con fanfarrias, danzas históricas y acciones coreografiadas en enclaves emblemáticos del itinerario.

El alcalde de Sevilla ha destacado que "Sevilla ha vuelto a reencontrarse con un episodio clave de su historia, con una recreación que combina rigor histórico, cultura y participación ciudadana".

El alcalde ha subrayado además que "este desfile sin precedentes demuestra que nuestra historia es un patrimonio vivo, capaz de llenar las calles y de reforzar el orgullo de ciudad".