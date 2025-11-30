El alcalde de Sevilla reivindica la figura de Sánchez Mejías y presenta el Encuentro de Fundaciones de Generación del 27

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado a la familia de Ignacio Sánchez Mejías en su residencia del Cortijo de Pino Montano, considerado por el Ayuntamiento como un enclave histórico íntimamente ligado tanto al propio Sánchez Mejías como al contexto cultural en el que se desarrolló la Generación del 27 y a la historia de la tauromaquia española. La visita se enmarca en los preparativos que el Ayuntamiento está realizando de cara a la celebración del Centenario de la Generación del 27, una efeméride para la que el consistorio trabaja desde hace meses con el objetivo de situar a Sevilla como la gran referencia nacional de esta celebración.

Durante la visita, el alcalde Sanz ha afirmado que "el Ayuntamiento de Sevilla lleva meses trabajando en la conmemoración del Centenario de la Generación del 27 y, desde el inicio, hemos tenido muy presente tanto a la familia de Ignacio Sánchez Mejías como al Archivo-Museo de Manzanares, que forman parte esencial de su legado y cuya participación siempre será tenida en cuenta", según ha recogido el Consistorio en una nota.

Asimismo, el primer edil ha subrayado la "relevancia histórica" del autor y mecenas sevillano. "Ignacio Sánchez Mejías es una figura fundamental de la Generación del 27, tanto por su aportación intelectual como por su papel cohesionador dentro del grupo. Su presencia estará plenamente integrada en las actividades y jornadas que se celebrarán durante el próximo mes de diciembre".

"La Academia de Buenas Letras, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, está organizando unas jornadas dedicadas específicamente a su figura, y su legado también estará presente en el próximo Encuentro de Fundaciones", ha señalado.

Durante a la visita a la familia de Sánchez Mejías, el alcalde Sanz ha lamentado la exclusión del autor sevillano de la programación estatal y ha señalado que "no entendemos cómo es posible que el propio Ministerio de Cultura haya dejado fuera al sevillano Ignacio Sánchez Mejías de la conmemoración nacional del Centenario de la Generación del 27".

"No comprendemos qué criterios políticos o culturales pueden justificar la exclusión de una figura absolutamente nuclear del 27, sin la cual el grupo no puede comprenderse. Es una decisión injusta y profundamente desacertada, que demuestra una preocupante falta de sensibilidad con la historia literaria y con Sevilla", ha expuesto Sanz.

Por ello, ha exigido al ministro que "rectifique y deje de marginar --por razones que desconocemos pero que desde luego no son culturales-- a uno de los nombres imprescindibles de la Generación del 27".

JORNADAS DEDICADAS A SÁNCHEZ MEJÍAS

Bajo este contexto, el Ayuntamiento de Sevilla, como patrocinador único, impulsa las jornadas 'Sánchez Mejías, un torero ilustrado para la Edad de Plata', que se celebrarán los días 9 y 10 de diciembre en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y que reunirán a especialistas como; Eva Díaz Pérez, Juan Carlos Gil, Andrés Amorós, Manuel Romero Luque, Antonio Fernández Torres o Rogelio Reyes Cano, entre otros.

A través de dos sesiones, estas jornadas abordarán la extraordinaria versatilidad de Ignacio Sánchez Mejías --torero, dramaturgo, novelista, crítico taurino, actor, dirigente cultural y figura clave en la gestación de la Generación del 27-- así como su decisiva influencia en la vida literaria y artística de la Edad de Plata.

Así, el alcalde ha subrayado "la importancia de reivindicar la figura de Sánchez Mejías en toda su dimensión intelectual y humana", recordando que "sin su impulso no se entiende la reunión del 27 en Sevilla ni buena parte del vigor cultural de aquella época brillante".

De igual manera, ha destacado que el Ayuntamiento apoyará siempre la difusión de su legado: "Estas jornadas son un acto de justicia histórica y una forma de reconocer a uno de los sevillanos que más contribuyó al esplendor cultural del siglo XX".

Como prólogo del Centenario del 27 que se celebrará en 2027, Sevilla será de nuevo epicentro cultural con la organización del Encuentro de Fundaciones de la Generación del 27, un gran foro nacional que reunirá a los principales responsables del legado de los autores que conformaron aquella célebre fotografía tomada en el Ateneo de Sevilla en diciembre de 1927.

El Ayuntamiento de Sevilla, junto al Ateneo y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, impulsa esta cita que contará con la dirección de Eva Díaz Pérez y que aspira a convertirse en un barómetro cultural sobre el estado actual del patrimonio literario de los autores del 27.

Participarán fundaciones de toda España, incluidas instituciones dedicadas a disciplinas como la música, las artes plásticas, el cine o el teatro, así como entidades custodias del legado de creadoras que históricamente han quedado al margen del relato generacional.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha puesto en valor que "Sevilla vuelve a convocar el espíritu del 27 para impulsar una reflexión colectiva sobre el legado literario más decisivo de nuestra Edad de Plata. Este encuentro será un espacio abierto al público, con mesas redondas, debates y actividades que permitirán acercar el 27 a los lectores y reivindicar la importancia de preservar y difundir su memoria".

De igual manera, Angie Moreno ha afirmado que el objetivo es que de estas jornadas "surja una hoja de ruta para preparar el centenario, reforzando el papel de Sevilla como ciudad clave en la gestación y consolidación de la Generación del 27". "Al igual que ocurriera en los actos considerados fundacionales de la generación el encuentro se celebrará los días 16 y 17 de diciembre de 2025", ha añadido.

"El encuentro culminará con la elaboración de un manifiesto o cuaderno de trabajo para la organización del centenario y con una nueva fotografía colectiva evocando la histórica instantánea de 1927", ha concluido la edil.