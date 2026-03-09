El alcalde de Sevilla responde a Puente tras sus críticas al viaje a Nueva York: "Agradezco que siga mi agenda"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Nueva York. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha respondido este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, quien ha calificado durante la jornada su viaje a Nueva York de "farra". Así, Sanz ha defendido que el desplazamiento responde a la necesidad de presentar la Bienal de Flamenco, buscar inversiones y promover la conexión de la ciudad hispalense con Nueva York. Asimismo, ha señalado que espera poder mantener un encuentro con el ministro para "hablar de inversiones en la capital de Andalucía".

"Sevilla se abre al mundo y ojalá las personas que nos visitan pudieran ver una ciudad con las infraestructuras que los sevillanos merecen", ha apostillado en un mensaje a través de 'X', en respuesta a la comunicación ofrecida por el ministro en la misma red social.

Así, ha agradecido a Puente el "seguimiento" de su agenda oficial, al tiempo que ha mostrado interés en poder incluir en la misma una cita para poder debatir sobre inversiones en la ciudad hispalense.

Cabe mencionar que el responsable de Transportes afeaba que José Luis Sanz "se va de farra con Ayuso a USA mientras desatiende a su ciudad".

También se sumaba a las críticas el responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, quien criticaba que el regidor se desplazaba a Nueva York "con dinero público a hacerse cuatro fotos" y a "reunirse" con la presidenta de la Comunidad de Madrid.