El alcalde de Sevilla responsabiliza al conductor de Tussam de la foto del "hacinamiento" por omitir el aforo

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde hispalense, Juan Espadas, ha avisado este miércoles de que la situación suscitada en un autobús de la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) repleto de viajeros pese a la distancia de seguridad dictada por los protocolos preventivos frente al coronavirus Covid-19, extremo trascendido merced a una fotografía difundida por la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), es "responsabilidad" del conductor y autor de la instantánea, pues los conductores cuentan con directrices respecto al aforo máximo de viajeros según las dimensiones de los vehículos.

La mencionada imagen, como se ha informado, fue difundida por ASC criticando la reducción de servicios acometida por Tussam para ajustar su oferta a la notable caída del número de viajeros por las restricciones del estado de alarma implantado para frenar la propagación del coronavirus Covid-19.

Fruto de tal reducción de servicios, basada en que Tussam ha perdido el 92 por ciento de sus viajeros, cada empleado de la empresa puede decidir entre acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) "con una mejora de las condiciones que asumirá la propia empresa municipal de forma inicial", según el Ayuntamiento, u optar por reducciones de jornadas y el adelanto de días libres, descansos y vacaciones; figurando así en el último lugar del ERTE.

Ante la mencionada fotografía, que muestra el interior de un autobús con personas en los asientos y de pie sin que entre ellas medie la distancia de seguridad estipulada para prevenir el contagio del Covid-19, ante lo cual ASC avisaba de que la "brutal reducción de servicios" está causando situaciones de "hacinamiento", Espadas ha insistido en que Tussam está cosechando estos días una media de "menos de seis personas" por autobús y vuelta, es decir por expedición.

LOS LÍMITES

Y aunque ha admitido que "se pueda producir un elemento puntual de mayor afluencia de viajeros por la mañana, para ir al trabajo", el alcalde ha recordado que los conductores de Tussam cuentan con directrices específicas respecto a la "limitación del aforo" en los vehículos. En concreto, y según una circular recogida por Europa Press, las directrices estipulan un máximo de 15 viajeros en los autobuses de 12 metros, 20 en los de 18 metros y de 25 en los articulados.

Así, ha avisado de que los conductores tienen la "responsabilidad de hacer cumplir" dichos aforos máximos, con lo que la situación mostrada por la imagen difundida por ASC es "responsabilidad" del conductor del autobús en cuestión, "que era el que sacaba la foto" y que habría permitido que subiesen al vehículo más personas de lo estipulado por los citados aforos.

"NO HAY UN PROBLEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO"

Reiterando que Tussam ha experimentado una caída "del 92 por ciento" en el número de viajeros, el alcalde ha defendido que aunque pueda ser analizada la posibilidad de "refuerzos puntuales", lo cierto es que "no hay un problema de transporte público". "No saquemos de contexto algo que supone una reivindicación laboral muy concreta de algunos trabajadores y que no se corresponde con el servicio que se está prestando", ha dicho asegurando que la plantilla de Tussam "apoya" la reducción del servicio.

El metro de Sevilla y el Consorcio Metropolitano de Transportes, en ese sentido, han reducido también los servicios de sus trenes y autobuses interurbanos, ante la importante caída en el número de viajeros por las restricciones a los desplazamientos.