El alcalde de Sevilla se reúne con el cineasta Gervasio Iglesias en el inicio del Festival de Cine Europeo

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al cineasta Gervasio Iglesias en el arranque del Festival de Cine Europeo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido en la mañana de este viernes una reunión en la Casa Consistorial con el productor y cineasta sevillano Gervasio Iglesias, en el marco del inicio de la 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que arranca este viernes, 7 de noviembre.

Durante el encuentro, ambos han abordado la importancia del festival como uno de los grandes eventos culturales de la ciudad y su papel en la promoción del talento audiovisual europeo y andaluz, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, Sanz ha destacado que "el Festival de Cine Europeo de Sevilla es un referente cultural y un motor económico para la ciudad, que sitúa a Sevilla en el mapa del cine internacional".

Además, el alcalde ha subrayado que "nuestro objetivo es seguir impulsando la industria audiovisual sevillana, apoyando a creadores como Gervasio Iglesias, cuya trayectoria es un ejemplo del potencial creativo que tenemos en nuestra tierra".

El Festival de Cine Europeo de Sevilla celebrará durante los próximos días proyecciones, encuentros y actividades en distintos espacios de la ciudad, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes del séptimo arte.