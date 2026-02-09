Alcalde de Sevilla se reúne con el Colegio de Dentistas para avanzar en la promoción de hábitos saludables

Encuentro del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con el Colegio de Dentistas de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido a representantes del Colegio de Dentistas de Sevilla, encabezados por su presidente, Rafael Flores, y su vicepresidente, David Gallego, coincidiendo con la celebración de Santa Apolonia, patrona de los dentistas.

Un encuentro de trabajo orientado a reforzar la colaboración institucional en la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención en materia de salud bucodental, según ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

Durante el encuentro se ha puesto en valor la importancia de la promoción de hábitos de vida saludables como herramienta fundamental para la prevención de patologías como el cáncer oral, así como la divulgación de los factores de riesgo y los signos de alarma asociados a este tipo de enfermedades.

Asimismo, el alcalde ha destacado el compromiso del Consistorio con la prevención y la promoción de la salud bucodental, especialmente a través de programas educativos en centros escolares que incorporan el fomento de una alimentación saludable.