El alcalde de Sevilla se reúne con la embajadora de Alemania en España para reforzar lazos inversores y empresariales

José Luis Sanz se reúne con la embajadora de Alemania en España en el Consistorio. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con la embajadora de Alemania, Maria Margarete Gosse, con quien ha mantenido una primera toma de contacto para abordar diferentes cuestiones que atañen a la ciudad.

Así, durante el encuentro, la embajadora se ha interesado por la "diversidad e idiosincrasia" del sector empresarial sevillano. Del mismo modo, ha traslado a Sanz su interés por conocer "el ambicioso desarrollo urbanístico que se está desarrollando Sevilla, así como el fuerte emplazamiento empresarial desde los últimos años", informa el Consistorio en un comunicado.

En este sentido, Sanz ha destacado también "el interés mostrado por la embajadora para trasladar a inversores y empresas de su país el potencial de la ciudad, así como conocer el emplazamiento aeroespacial que hace capital de este sector en el sur de Europa a Sevilla. Del mismo modo, ha ofrecido a la diplomática seguir estrechando relaciones comerciales en beneficio común".

Por ello, el alcalde ha destacado "la importancia de este encuentro como impulso del sector empresarial de la ciudad con el objetivo de atraer riqueza a Sevilla".