Alcalde de Sevilla se reúne con los presidentes del Sevilla FC y el Real Betis en la previa del derbi de este domingo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (c), recibe a los presidentes del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club, Ángel Haro (i) y José María del Nido (d) en la víspera del derbi - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha posado en el Ayuntamiento de la ciudad este jueves, junto a los presidentes del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco y del Real Betis Balompié, Ángel Haro, en la previa del derbi que se juega este domingo a las 18,30 horas.

En este acto, el alcalde ha señalado que "se escenifica la unión de ambos clubes con toda Sevilla como testigo en las horas previas del derbi más importante de España". En este sentido, Sanz ha presumido "de los dos grandes clubes son emblemas de la ciudad y un orgullo para todos los sevillanos".

Según ha señalado el Consistorio en una nota, el primer edil ha pedido a ambas aficiones que "vivan el día con la deportividad y la pasión que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo". "Sintámonos orgullosos de nuestros colores desde el respeto y la concordia y volvamos a hacer de nuestro derbi un evento seguido en todo el mundo", ha afirmado.

El dispositivo de seguridad para el partido contará con la presencia de 394 agentes de la Policía Nacional. Por su parte, el Real Betis Balompié cuenta con 288 vigilantes de seguridad y 169 auxiliares, entre otros. En el estadio se contará con la presencia de 5 médicos, 8 DUE's, 24 personas de transporte médico y 4 ambulancias.

Además, el dispositivo contará con la colaboración de la Guardia Civil, así como de las policías locales de Sevilla y Santiponce, además de otros cuerpos como Bomberos, Emergencias y la Dirección General de Tráfico, entre otros.

La tradicional foto se ha realizado frente a la vista de Sevilla de 1660, pintura anónima de la Fundación Fondo de Cultura de Sevilla, que se enmarca en una futura muestra que abrirá sus puertas próximamente en la Casa Consistorial.

La Fundación Focus Loyola prepara una exposición temporal de parte de su colección pictórica en el Ayuntamiento de Sevilla, mientras culmina el traslado de sus fondos a una nueva sede. La muestra reunirá obras destacadas del Barroco sevillano, con piezas vinculadas a maestros como Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo y Francisco de Zurbarán.