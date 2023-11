El alcalde de Sevilla saca adelante las ordenanzas con el apoyo del PSOE y críticas al bipartidismo de Podemos-IU y Vox

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal del 'popular' José Luis Sanz ha sacado adelante este jueves en un pleno extraordinario y urgente sus primeras ordenanzas fiscales con el apoyo del grupo socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla y las críticas al bipartidismo --muy duras en el caso de Vox-- de Podemos-IU y la formación que lidera Cristina Peláez.

El portavoz del grupo municipal del PP y delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha agradecido tanto al PSOE como a Podemos-IU --a quien el gobierno local había aceptado previamente siete de las 36 enmiendas presentadas por la confluencia de izquierdas-- el haber debatido y llegado a "acuerdos". A Vox, a quien le ha afeado no haber hecho "ni una sola aportación al debate", le ha recriminado su "discurso desesperado" por "no saber qué decir tras no haber aportado absolutamente nada al debate".

Bueno ha defendido que gracias al "diálogo y acuerdo" con los grupos de la izquierda ha sido "posible ofrecer el mejor texto de ordenanzas fiscales" a los sevillanos y cumplir con el "compromiso" del alcalde José Luis Sanz de "rebajar la presión fiscal". "No es el paso definitivo", ha aclarado, ya que "seguiremos bajando" los impuestos y tasas municipales en los próximos ejercicios del mandato.

Las ordenanzas fiscales que han salido adelante este jueves fueron acordadas en la Comisión Municipal de Hacienda celebrada el pasado martes y, según el Gobierno local del PP, suponen una "bajada generalizada" del 1% en los impuestos y una "congelación real de las tasas" aunque incluye una nueva de 116 euros para las bodas en el Ayuntamiento. Según el PSOE y PP, las ordenanzas fiscales "dejan" en los bolsillos de los sevillanos cuatro millones de euros.

El portavoz del PSOE en el Consistorio, Antonio Muñoz, ha valorado la "negociación" entre los dos principales grupos del plenario municipal --PP y PSOE--, acuerdos a los que, a su juicio, deberían llegar igualmente ambas formaciones en el ámbito autonómico y nacional. Pero, ha advertido Muñoz directamente al alcalde --que no ha tomado la palabra en la sesión--, "este acuerdo no es el principio de nada".

"El contador se vuelve a poner a cero. El siguiente envite se llama presupuestos para 2024", ha señalado el portavoz socialista, que ha recordado al regidor que "esta oposición a la que usted denigra por su gestión anterior es la que le apoya estas ordenanzas". "Usted decidirá si tiene como socio a la extrema derecha o al PSOE", ha concluido.

La portavoz de Vox ha sido la más dura en sus críticas --"traidor a los sevillanos" ha sido alguna de las acusaciones hechas por Cristina Peláez-- a la aprobación de las ordenanzas fruto, a su juicio, de un "pacto ignominioso" con el que el PP "se alía con el peor PSOE de la historia", aludiendo directamente a la amnistía pactada por el presidente en funciones Pedro Sánchez para revalidar el Gobierno de coalición con Sumar. "Ni con kilos de maquillaje pueden ocultar que son el PSOE pintado de azul", le ha espetado al equipo de gobierno, al que ha sugerido que se "revise el concepto de presión fiscal".

"Nos han querido tender una trampa. ¿Qué sentido tenía presentar enmiendas?", les ha preguntado, después de asegurar que con la aprobación de las ordenanzas fiscales "han conseguido que Muñoz se siente de nuevo en el sillón de alcalde, porque son las ordenanzas del PSOE" "Han mentido. Prometieron una bajada masiva de impuestos y han acordado con el PSOE una subida maciza de impuestos", ha sostenido, al tiempo que ha acusado al gobierno de Sanz de "aplicar la política de Ada Colau" en materia de IBI.

"No es verdad que hayamos subido impuestos. Han metido la pata al no haber hecho ni una sola aportación a este debate", ha apuntado el delegado de Hacienda, que ha afeado a Cristina Peláez "habernos hurtado el debate de negociar con ustedes". Pese a que "ni se han leído las ordenanzas", Juan Bueno ha prometido a Vox que "no vamos a cejar en el empeño. Les seguiremos tendiendo la mano, pero no nos la muerdan".

Por parte de Con Podemos-IU, su portavoz adjunto, Ismael Sánchez, ha lamentado que las nuevas ordenanzas fiscales "van contra los intereses de la mayoría social" al no aplicar criterios de renta. "No es verdad que cuatro millones de euros vayan a todos los sevillanos. Irán a los bolsillos de los más ricos", ha resumido. "Hemos mostrado coherencia de principio a fin porque hemos apoyado sólo aquellas ordenanzas que gravan a las grandes fortunas y empresas", ha argumentado.

La concejal socialista Sonia Gaya ha agradecido el "talante" del gobierno 'popular' aunque ha aclarado que "éste no es nuestro modelo fiscal. No son nuestras ordenanzas". "Nuestro modelo es de progresividad y el suyo es el de bajada masiva de impuestos, aunque en este caso se han quedado cortos con respecto a lo que nos pedían en la oposición", ha recordado Gaya, que ha sentenciado: "No nos pesa haber consensuado con ustedes".