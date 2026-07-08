El alcalde de Sevilla y los sindicatos alcanzan un acuerdo para regular el teletrabajo en el Ayuntamiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la firma del convenio con Secciones Sindicales para regular el teletrabajo en el Consistorio. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sanz y los sindicatos han acordado la regulación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha firmado un convenio con las Secciones Sindicales que supone un "paso definitivo para la regulación del teletrabajo como herramienta de conciliación, salud y sostenibilidad".

Según ha explicado el alcalde este acuerdo, que previamente se ha negociado con las distintas Secciones Sindicales, "ha tenido en cuenta tres cuestiones fundamentales; la digitalización y modernización de la administración, la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la garantía absoluta de la prestación del servicio al ciudadano", según ha precisado el Consistorio hispalense en una nota.

Sanz ha añadido que este pacto supone un "avance fundamental" en la transformación de la estructura organizativa tradicional en un modelo flexible y digital, "mejorando la organización de los recursos humanos y fomentando la protección de la salud laboral y la sostenibilidad medioambiental, así como reduciendo el consumo mientras se garantiza la una atención eficiente al ciudadano".

Para ponerlo en marcha, según ha detallado el primer edil, se ha establecido el inicio de un periodo de prueba de doce meses en el que el teletrabajo se realizará un día a la semana, "siempre garantizando unos mínimos de presencia obligatoria para asegurar la atención directa y presencial a la ciudadanía y a los diversos servicios municipales".

Para asignar los días se ha definido un sistema de rotación justo y equitativo dando prioridad a los trabajadores con movilidad reducida, empleados mayores de 60 años y la conciliación familiar, así como, el personal empleado que resida fuera del término municipal de Sevilla.

A nivel técnico, ha puntualizado el alcalde, "esto supone un salto cualitativo hacia la racionalización y la ciberseguridad ya que se van a retirar de progresiva de los antiguos equipos de sobremesa sustituyéndolos por un único equipo informático corporativo portátil".

Además, para garantizar su correcta implantación se constituirá una Comisión Consultiva y de Seguimiento que se reunirá de forma ordinaria cada tres meses "para velar por la correcta puesta en marcha de este nuevo convenio".

Con la firma de este documento, la Administración local "continúa con la mejora y modernización de la gestión pública local posicionándose como una institución moderna, eficiente, flexible y respetuosa con el medio ambiente y la conciliación laboral de su plantilla municipal".

En esta línea, Sanz ha precisado que el actual equipo de gobierno lleva tres años trabajando en aras a la negociación colectiva y optimización "se han negociado más de 30 RPT y se trabaja en la negociación de otras 45 de los distintos servicios, se han configurado mesas técnicas de estudio de calendarios laborales para la mejora de la organización y se han activado los comités de seguridad y salud laboral".

Además, el alcalde ha especificado que han ampliado la plantilla municipal en 3.307 trabajadores, siendo 600 de Tussam y 1.354 de Lipasam, mientras que se han estabilizado 786 puestos de trabajo y se han creado 567 nuevas plazas de empleo público, "atendiendo más de 19.600 solicitudes en convocatorias ordinarias de empleo público". Asimismo, el regidor ha destacado el "refuerzo histórico" de la Policía Local con 220 nuevas plazas y el Servicio de Bomberos con 112 efectivos incorporados en 2026.

Por otro lado, se ha impulsado un refuerzo de los servicios públicos con 1.371 contrataciones temporales durante el mandato y todo ello con un "dialogo social permanente", puesto que se han celebrado más de cien mesas de negociación colectiva y "mejoras laborales consolidadas". "En definitiva, un modelo de gestión orientado a reforzar los servicios públicos y adaptación al modelo de gran ciudad", ha concluido Sanz.